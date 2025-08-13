Claudio Contardi condenado a 19 años de prisión por abuso sexual a Julieta Prandi

La Justicia bonaerense dictó 19 años de cárcel para Claudio Contardi. El fiscal había pedido 20 años y la defensa de Julieta Prandi reclamaba 50.

El empresario Claudio Contardi, exmarido de la actriz y conductora Julieta Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana, que además ordenó su detención inmediata.

Tras el veredicto, se dispuso que Contardi sea trasladado a la Alcaidía Departamental de Campana, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, mientras se gestiona su cupo en una unidad carcelaria. El acusado estuvo presente en la sala cuando se leyó la condena, mientras que Prandi escuchó la resolución en un espacio contiguo, a puertas cerradas.

Momentos después de conocer la sentencia, la actriz se descompensó debido a la tensión y debió recibir asistencia médica en el lugar.

Un pedido de condena mayor

En la etapa final del juicio, la fiscalía había solicitado 20 años de prisión, mientras que Javier Baños, abogado de Prandi, reclamó una pena de 50 años, el máximo legal posible en este tipo de casos. “Si hubiéramos podido pedir prisión perpetua, lo hubiéramos hecho”, expresó durante los alegatos.

El abogado Fernando Burlando, también representante legal de Prandi, consideró que la pena dictada es una “sanción muy dura” y que se ajustó “a la valoración del tribunal”, aunque insistió en la necesidad de penas más altas: “Necesitamos una condena de 50 años en función de la reiteración de los abusos que sufrió Julieta”.

Renuncia de su defensor

Tras conocerse la sentencia, el abogado de Contardi renunció a la defensa de su cliente. Según trascendió, el empresario quedará bajo custodia hasta su traslado definitivo a una cárcel bonaerense.

Los fundamentos completos del fallo serán leídos en los próximos días. Para Prandi, que viene denunciando públicamente su calvario desde hace años, este veredicto representa un paso judicial decisivo, aunque aún queda pendiente la revisión de la pena en instancias superiores.