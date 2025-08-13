Capacitación en Danza Contemporánea: formación artística en el Mes de la Ciudad

En el marco de las celebraciones culturales de agosto, la Dirección de Cultura de Monteros invita a la comunidad a participar de una capacitación en danza contemporánea a cargo de los destacados instructores Ana Andole y Walter Ferreyra. La actividad se realizará el sábado 16 de agosto a las 9:30 h en el CIC de Máxima, con entrada libre y gratuita.

La propuesta forma parte de la agenda del “Mes de la Ciudad”, que busca promover el acceso a expresiones artísticas y fortalecer la formación cultural en el territorio. La capacitación está dirigida a bailarines, estudiantes, docentes y público en general interesado en explorar el lenguaje corporal y creativo de la danza contemporánea.

📍 Lugar: CIC de Máxima (Ayacucho y Catamarca)

🗓️ Fecha: Sábado 16 de agosto

🕘 Hora: 9:30 h

🎟️ Entrada: Libre y gratuita