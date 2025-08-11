Choque entre moto y auto en Ruta 38 e Italia dejó a un hombre hospitalizado

El accidente ocurrió en la tarde de domingo e involucró a un motociclista de Acheral y a un automovilista de León Rougés. La víctima fue trasladada por el 107.

Un siniestro vial registrado alrededor de las 19:00 de este sábado en la Ruta Nacional 38, a la altura de la intersección con calle Italia, cercanías de Refinor, dejó como saldo un motociclista hospitalizado.

Según el informe oficial, el accidente involucró a una motocicleta Gilera Smash 110cc, dominio 477 KTC, conducida por Gonzalo Vallejo, de 33 años, oriundo de Acheral, quien circulaba con casco protector en sentido norte-sur por la ruta. Por causas que se investigan, el rodado colisionó con un automóvil Ford Fiesta, dominio AB349BQ, al mando de Facundo Andrada, de 30 años, vecino de León Rougés, que se desplazaba por calle Italia en sentido este-oeste.

Tras el impacto, se dio aviso inmediato al servicio de emergencias médicas 107, que acudió al lugar y trasladó al motociclista para su atención. También trabajaron en la escena personal de Defensa Civil y efectivos de la Policía de Tucumán, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y ordenaron la remoción de los vehículos para restablecer la circulación.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el choque, mientras se aguarda el parte médico oficial sobre el estado de salud del conductor de la motocicleta.