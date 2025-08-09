Video: Los hermanos Olmos brillaron en La Voz y avanzan a la siguiente etapa del programa

El dúo tucumano superó en una batalla de alto nivel al sanjuanino William Heredia. Su paso por el programa ya generó furor en redes y orgullo en la provincia.

Tucumán volvió a decir presente en uno de los escenarios más vistos de la televisión argentina. Tomás y Enrique Olmos, los hermanos oriundos de la provincia, protagonizaron anoche una de las batallas más emocionantes y aplaudidas de la última emisión de La Voz Argentina, el popular reality musical que se emite por Telefe.

En esta ocasión, los jóvenes se enfrentaron al cantante sanjuanino William Heredia en una interpretación conjunta de la balada romántica “¿Quién te dijo eso?”. La combinación de voces, la potencia interpretativa y la química sobre el escenario emocionaron al jurado y al público presente en el estudio.

A la hora de decidir, la coach Soledad Pastorutti optó por quedarse con los hermanos tucumanos, decisión que fue celebrada con entusiasmo por el público y que reafirma el lugar del dúo como uno de los favoritos dentro de su equipo.

Un camino que comenzó con la Zamba a Monteros

Tomás y Enrique ya habían dejado una huella imborrable en las audiciones a ciegas con su interpretación de “Zamba a Monteros”, un homenaje a sus raíces que conmovió a toda la provincia y a la propia Soledad. Esa presentación no solo les aseguró un lugar en el certamen, sino que también se viralizó en redes sociales, multiplicando el reconocimiento y el cariño hacia ellos.

En la batalla de anoche, William Heredia también recibió elogios por su voz potente y su entrega en el escenario, pero la química y sensibilidad de los hermanos Olmos terminó inclinando la balanza a su favor.

Próximo desafío

Con esta victoria, los tucumanos avanzan a la siguiente etapa del programa y mantienen altas las expectativas de quienes los siguen de cerca. El público local y sus seguidores en redes ya expresan su apoyo incondicional, convencidos de que pueden llegar muy lejos en el certamen.

Cada presentación de Tomás y Enrique es una oportunidad para mostrar el talento tucumano en la pantalla nacional y seguir sumando momentos que despierten el orgullo de su provincia.