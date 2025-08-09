Tragedia en Arcadia: un hombre murió tras caer de un carro cargado con batatas

Una tarde de trabajo en el campo terminó en tragedia este viernes en la localidad de Arcadia, departamento Chicligasta. Miguel Alberto Valenzuela, de 34 años, murió luego de caer de un carro cargado con batatas que era trasladado por un tractor conducido por su hermano.

El accidente se produjo alrededor de las 18:30, cuando los hermanos Miguel y Ariel Valenzuela regresaban del cerco de un vecino con dos carros llenos de bolsas de batatas recién cosechadas. Según el relato de Ariel, Miguel decidió sentarse sobre las bolsas del primer carro durante el trayecto.

Al llegar a su domicilio, Ariel descendió del tractor para desenganchar los carros y notó que algunas bolsas se habían caído. Al acercarse para levantarlas, se dio cuenta de que su hermano ya no estaba sentado. Tras mover parte de la carga caída, lo encontró tendido boca arriba, con leves movimientos en la boca.

De inmediato, pidió auxilio y lo trasladó en vehículo particular al Hospital Regional de Concepción, donde los médicos confirmaron que había ingresado sin signos vitales. Más tarde, personal del Hospital Padilla y efectivos policiales ratificaron el deceso.

El médico policial, doctor Carlos Fernández, determinó que la causa de muerte fue fractura y luxación de la columna cervical. La Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo de la auxiliar fiscal Luciana Cecotti, ordenó la entrega del cuerpo a los familiares y el secuestro del tractor y los carros para su peritaje.

Los vehículos fueron trasladados y quedaron depositados en la Comisaría de Arcadia, mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente.