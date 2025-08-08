Campaña gratuita antirrábica para cuidar las mascotas ¿Dónde y hasta qué hora?

El Centro Provincial de Salud Animal “San Roque” de Monteros organiza una nueva jornada de atención veterinaria gratuita, enfocada en la prevención de la rabia y el control de parásitos. La actividad se realiza este viernes 8 de agosto en Isla San José, con atención directa a mascotas de la comunidad.

La campaña, impulsada por el equipo de San Roque Monteros, busca concientizar sobre la importancia del cuidado animal y ofrecer servicios veterinarios preventivos a familias del territorio. La jornada se desarrollará en la Casa de la Familia Aguirre, ubicada en Isla San José, en el horario de 08:30 a 12:00 h.

Se realizarán:

Aplicación de vacunas antirrábicas

Desparasitación interna y externa

Asesoramiento sobre salud animal

La actividad es gratuita y abierta a la comunidad, y se suspende en caso de lluvia.