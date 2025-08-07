Diputados dio media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario y declaró la emergencia sanitaria pediátrica

En una extensa sesión especial realizada este miércoles 7 de agosto, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción a dos proyectos legislativos de alto impacto: la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y la declaración de emergencia sanitaria para el sistema de salud pediátrica y las residencias médicas en Argentina.

El proyecto de financiamiento universitario, que busca garantizar el sostenimiento económico de las universidades públicas en todo el país, fue aprobado por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, y será girado al Senado para su tratamiento.

Durante el debate, la diputada Blanca Osuna (Unión por la Patria) aseguró que la iniciativa “busca dar respuesta a la educación y a su financiamiento”, y criticó el retroceso presupuestario: “El presupuesto educativo es el más bajo en dos décadas”.

Desde Democracia para Siempre, la diputada Danya Tavela respaldó el proyecto al destacar que existe “un atraso histórico en el sistema universitario”. Sin embargo, desde el oficialismo, el diputado Álvaro Martínez (La Libertad Avanza) se opuso al considerar que “la norma busca garantizar privilegios para unos pocos y no tener control”. “Queremos universidades abiertas y de calidad, pero no queremos cajas ni kioscos”, sentenció.

A su vez, el diputado Martín Tetaz (UCR) aclaró que “no estamos proponiendo un gasto nuevo, sino recomponer lo perdido por la inflación”. Su par del PRO, Alejandro Finocchiaro, señaló que “el esfuerzo de cada argentino habrá sido inútil si no se logra una universidad que genere conocimiento y crea en la igualdad de oportunidades”.

El diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) acompañó el proyecto con una postura crítica, pero subrayó la necesidad de fortalecer la educación pública.

Dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Durante la votación del proyecto de emergencia sanitaria y apoyo al Hospital Garrahan, los representantes tucumanos se dividieron de la siguiente manera:

A favor:

Agustín Fernández (PJ)

(PJ) Elina Fernández (PJ)

(PJ) Gladys Medina (PJ)

(PJ) Carlos Cisneros (PJ)

(PJ) Pablo Yedlin (PJ)

(PJ) Roberto Sánchez (UCR)

En contra:

Gerardo Huesen (LLA)

Ausentes:

Mariano Campero (UCR)

(UCR) Paula Omodeo

Yedlin: “Hoy la situación del Garrahan es de crisis”

Uno de los momentos más destacados del debate fue la intervención del diputado tucumano Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, quien defendió el voto afirmativo al declarar que “el Garrahan no es solo un hospital pediátrico, es la punta de la máxima complejidad que tiene esta especialidad en todo el país”.

“El 50% de los trasplantes infantiles que se hacen en Argentina se realizan en este hospital. Cuando un niño tucumano sin cobertura social necesita un trasplante de riñón, su única opción es el Garrahan”, remarcó Yedlin. El legislador también denunció que el conflicto actual en el hospital “no es como los anteriores” y que la situación de los residentes y médicos ha empeorado bajo la gestión actual.

“Los residentes llevan años sin aumentos salariales, pasaron de ser los mejores pagos a los peores en el sistema de salud argentino. Los médicos están angustiados por la falta de insumos y las obras de infraestructura quedaron paralizadas. La compra de medicamentos, que antes demoraba 60 días, hoy es una espera sin fin”, describió con dureza.

Yedlin recordó que, tras una visita al hospital junto a otros diputados, se impulsó el proyecto de emergencia para que el Ejecutivo intervenga de forma urgente. “No solo no pasó eso, sino que las medidas oficiales empeoraron la situación”, afirmó