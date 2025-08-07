jueves 7 de agosto de 2025
Monterizos
Nueva campaña de vacunación para tus mascotas

Monteros impulsa campaña de prevención de rabia y parásitos: salud animal y compromiso comunitario

El Centro Provincial de Salud Animal “San Roque” de Monteros organiza una nueva jornada de atención veterinaria gratuita, enfocada en la prevención de la rabia y el control de parásitos. La actividad se realizará el viernes 8 de agosto en Isla San José, con atención directa a mascotas de la comunidad.

La campaña, impulsada por el equipo de San Roque Monteros, busca concientizar sobre la importancia del cuidado animal y ofrecer servicios veterinarios preventivos a familias del territorio. La jornada se desarrollará en la Casa de la Familia Aguirre, ubicada en Isla San José, en el horario de 08:30 a 12:00 h.

Se realizarán:

  • Aplicación de vacunas antirrábicas
  • Desparasitación interna y externa
  • Asesoramiento sobre salud animal

La actividad es gratuita y abierta a la comunidad, y se suspende en caso de lluvia.

📌 Para más información, los vecinos pueden consultar en www.monteros.gob.ar o acercarse al Centro San Roque.

