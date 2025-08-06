Video: Christian Herrera le respondió a Petinato en el Festival del Locro y lo invitó a sumarse al “Team Folclore“

Durante su show en el Festival Nacional del Locro, en Concepción, el "Potro" Christian Herrera habló de la perseverancia, el amor por el folclore y la importancia de recuperar valores. Con respeto y humildad, invitó a Roberto Pettinato a “conectarse con los pueblos y la tradición”.

Con una fuerte carga emocional y cargado de identidad, Christian Herrera brindó un mensaje que se llevó todos los aplausos durante su presentación en el Festival del Locro. En medio de su actuación, el artista santiagueño tomó el micrófono para reflexionar sobre la importancia del folclore, los valores heredados de las generaciones anteriores y la necesidad de que los más jóvenes se conecten con sus raíces.

“Hace más de 25 años que venimos remando, con puertas cerradas y muchas frustraciones. Pero el amor por la música pudo más”, afirmó conmovido, ante un público que acompañó con aplausos y emoción cada palabra. “No dejen de soñar, no dejen de intentarlo. Yo soy de esos changos tercos que siguen para adelante”, agregó.

El momento más resonante llegó cuando, con tono respetuoso y afectuoso, le dedicó unas palabras a Roberto Pettinato, quien días atrás había cuestionado al folclore argentino en declaraciones públicas. Lejos de polemizar, Herrera eligió el camino de la invitación: “Con mucho amor y mucho respeto y mucha humildad, yo lo vuelvo a invitar al Petinato que se nos una acá al Team Folclore. Y que reconozca sus raíces”, expresó.

Herrera destacó que Pettinato eligió vivir en el país y formar su familia aquí, lo cual es señal de su amor por la Argentina. “Pero le falta meterse a los pueblitos, a los rincones. Hay que llevarlo a Tafí del Valle, a Amaicha, a tomar unos mates, a comer un asado, a tomar un vino. Le anda haciendo falta eso a ese hombre”, dijo entre risas y aplausos.

Finalmente, cerró su intervención agradeciendo al público por “conectar a nuestros niños con la canción folclórica”, porque —según remarcó— “mientras los niños canten folclore, van a amar sus raíces”.

La noche siguió con la esperada presentación del Chaqueño Palavecino, Los Autenticos Decadentes, Dale Q´ Va, pero el mensaje de Christian Herrera dejó una huella profunda en el festival, consolidándose como una de las postales más emotivas de la jornada.