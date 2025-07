Aumentará el caudal del río Los Sosa por la apertura de válvula del dique La Angostura

La maniobra es parte de los trabajos de mantenimiento y regulación del sistema hídrico de cara a la temporada de lluvias.

La Dirección Provincial del Agua (DPA) ejecutó este jueves 31 de julio, desde las 11:00, la apertura de una válvula descargadora de fondo en el dique La Angostura, lo que generará un aumento considerable en el caudal del río Los Sosa, que atraviesa la quebrada homonima.

Según el comunicado oficial, la erogación es de 4 metros cúbicos por segundo (m³/s) y forma parte de una operación programada para la regulación del embalse, de cara a la próxima temporada estival de precipitaciones. Estas maniobras son habituales en esta época del año y tienen como objetivo optimizar la capacidad de almacenamiento del dique y garantizar su funcionamiento eficiente ante posibles crecidas.

Las autoridades instaron a la población, especialmente a quienes realizan actividades recreativas, turísticas o laborales en las márgenes del río Los Sosa, a extremar las medidas de precaución durante y después del horario señalado para la apertura de la válvula.

“La operación es una tarea técnica prevista dentro del protocolo de mantenimiento del embalse, pero es importante que la ciudadanía esté informada para evitar cualquier situación de riesgo”, indicaron desde la DPA.

El aumento de caudal podría mantenerse por varias horas y, aunque no representa un peligro inminente, se recomienda no ingresar al río, no cruzarlo por pasos no habilitados y evitar permanecer cerca del cauce.

La Dirección Provincial del Agua continuará monitoreando el comportamiento del sistema hídrico y recordó que estas acciones son clave para garantizar la seguridad y la infraestructura del dique.