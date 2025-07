Tragedia en la 325: un hombre murió atropellado y buscan al conductor que se dio a la fuga

El hecho ocurrió cerca de las 23:10 del 9 de julio, en la comuna de Yerba Buena. El conductor escapó sin auxiliar a la víctima y la familia exige justicia. Interviene la Fiscalía de Monteros.

Una trágica muerte enluta a la comunidad de Yerba Buena. Un hombre de 59 años, identificado como Enrique Oscar Almaraz, fue atropellado por una camioneta cuando circulaba en moto por la Ruta 325, en la jurisdicción de la comuna de Yerba Buena, en la noche de ayer El conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga y, hasta el momento, no fue identificado.

El siniestro se produjo alrededor de las 23:10, cuando Almaraz transitaba a bordo de una motocicleta Corven Mirage 110 cc, color negro y sin dominio colocado. Según testigos y fuentes policiales, fue embestido desde atrás por una camioneta gris, cuyo conductor no se detuvo a socorrerlo y huyó del lugar con rumbo oeste.

Un joven de 21 años que circulaba detrás de la víctima declaró ante las autoridades haber presenciado el hecho, y confirmó que la camioneta escapó sin detenerse. Inmediatamente, un llamado anónimo alertó a la Policía, que se dirigió al lugar y constató el fallecimiento de Almaraz, quien perdió la vida en el acto por la violencia del impacto.

A la 1 de la madrugada, se hizo presente en el lugar el fiscal Ariel Zurita, acompañado por personal de Criminalística, Medicina Legal, Laboratorio y Bomberos, quienes realizaron las pericias correspondientes y el levantamiento de pruebas. La motocicleta fue secuestrada como evidencia y la causa quedó caratulada como homicidio culposo, bajo intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros.

El hecho generó un fuerte reclamo de justicia por parte de los familiares. En declaraciones a la prensa, Estefanía Almaraz, hija del fallecido, pidió ayuda a la comunidad para dar con el responsable: “Anoche entre las 11 y 10, 11 y 20, 11 y media, lo ha chocado una camioneta y lo dejó abandonado. Me lo mató en un momento a mi padre. Se dio a la fuga. Quisiera encontrar, o si alguien sabe algo, si vio algo, que no duden en avisarnos, que avisen, porque no fue un perro. No quiero que quede en la nada la muerte de mi padre”.

La familia solicita colaboración a cualquier persona que haya presenciado el hecho o tenga datos sobre el vehículo involucrado. Se puede brindar información en forma anónima en cualquier comisaría de la provincia o comunicándose con las autoridades judiciales que investigan el caso.