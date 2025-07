Ultimo momento: Se suspendieron las finales de la Liga Pirata

La Liga Pirata pospuso sus finales por problemas externos. Los partidos por el título en las categorías A y B no se jugarán hoy como estaba previsto.

En un giro inesperado, las esperadas finales de la Liga Pirata que debían disputarse este sábado en el predio de Soldado Maldonado quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. La noticia fue confirmada por la organización del torneo en horas de la mañana.

Los encuentros correspondientes a la final del Torneo Apertura Copa Lubri-BAT 2025, que iban a enfrentar a Los Santos vs. Los Pibes (Categoría A) y a Los Amigos de Bubu vs. Los Leones (Categoría B), no se jugarán hoy debido a “problemas ajenos a la Liga”, según explicaron desde la comisión directiva del campeonato.

La medida causó sorpresa y desilusión entre los equipos finalistas y sus seguidores, que venían preparando el evento con gran expectativa tras cuatro meses de intensa competencia.

Si bien no se brindaron detalles específicos sobre los motivos de la suspensión, desde la Liga aseguraron que próximamente se anunciará una nueva fecha para la reprogramación de los partidos.

“Lamentamos profundamente esta situación que escapa a nuestras manos, pero apelamos a la comprensión de todos los equipos, jugadores y familias que hacen de esta Liga una verdadera fiesta del fútbol”, expresaron desde la organización.