Jaldo dijo que podría intervenir Alberdi, tras conocerse un audio que vincularía a funcionarios con el narcotráfico

En el marco de las políticas de seguridad para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo en Tucumán, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al operativo policial por el cual se secuestró cocaína en Alberdi y la detención de dos personas que la transportaban, así como del caso de la grabación de una conversación en la que participaría un intendente y un empresario donde se habría mencionado vínculos de funcionarios con la comercialización de drogas en la ciudad de sur tucumano.

Jaldo, explicó que cuando asumió a cargo del Poder Ejecutivo tomó una contundente decisión política e institucional para combatir el tráfico de estupefacientes con la sanción de la Ley de Narcomenudeo; la ejecución del Operativo Lapacho para cubrir la frontera norte de la provincia y brindar una lucha contundente en todo el territorio contra el narcotráfico y el narcomenudeo.

El mandatario destacó que en la actualidad los indicadores delictivos arrojan resultados satisfactorios: “hoy las estadísticas nos están indicando los resultados, no solo de los detenidos y condenados sino también de los kilos de sustancias tóxicas, de cocaína y de marihuana. A esta altura ya hemos incautado casi el 100% del año 2024”.

“Cada día vamos avanzando en el territorio y con los delincuentes que comercializan muerte. Vamos avanzando en el secuestro de todas esas sustancias que tanto envenenan a nuestra gente. Evidentemente esta actitud del gobierno va a pisar muchos callos, va a tocar muchos intereses y hoy no hay duda que los que delinquen y comercializan y venden drogas en la provincia están inquietos, están molestos y por eso empiezan a surgir cosas como la que hoy estamos viendo”, dijo.

“No es casualidad que, en Alberdi, hemos detenido a dos personas que iban en moto llevando un pan de cocaína de más de un kilo. Estamos avanzando en el territorio. Ahora, ese audio seguramente la Policía Federal tiene que analizar su veracidad y luego los contenidos de los dichos” y añadió: “el gobernador va a seguir avanzando hasta las últimas consecuencias y que se vayan preocupando todos aquellos que siguen vendiendo drogas”.

“En el caso puntual de Alberdi, hemos dicho que acá no hay cobertura absolutamente para nadie. Los responsables, sean quienes sean y caiga quien caiga, que comercialice droga realmente le va a caer el peso de la ley. En el caso de la intervención del intendente (Luis Campos), es un caso que está radicado en el municipio de Alberdi y que nosotros lo vamos siguiendo de cerca esperando a la justicia federal y provincial. Y si no lo hace la justicia, nosotros vamos a poner la denuncia como Gobierno y vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Que le caiga todo el peso de la ley a los responsables”, manifestó.

“Demasiado esfuerzo viene haciendo este gobernador para que en una intendencia ocurran cosas de estas características. El gobernador está dispuesto a ir a fondo con lo que decida la justicia e institucionalmente también. El intendente tiene que reaccionar, tiene que salir a hablar, porque hoy el municipio de Alberdi está muy comprometido. Y este gobernador puede conversar, puede charlar, pero también puede tomar medidas que van desde sanciones, cambio de gabinete, hasta la intervención del municipio”, sostuvo.

“No vamos a permitir que en Tucumán funcionarios ni políticos estén ligados con la droga. Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional los vamos a intervenir. No es merecedor de conducir una ciudad. En este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna. Como gobierno vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estamos tocando intereses. No es casualidad que un día antes hemos secuestrado un pan de cocaína en Alberdi. Están molestos, están intranquilos. Tenemos operativos permanentes en Alberdi con las unidades especiales de la Policía de Tucumán. Vamos a ir a fondo, no solo en Alberdi, sino en todos los lugares que lo venimos haciendo”, informó.

Jaldo dijo que no se comunicó con el intendente de Alberdi y que “seguramente va a tener una reunión con el Ministerio del Interior. Pero quiero que sepan qué es lo que piensa el gobernador y quiero que sepan cuáles son las decisiones que va a tomar o está dispuesto a tomar el gobernador de la provincia”.

El mandatario continuó: “Lo que tenemos que decir a la comunidad es que pueden ocurrir cosas como estas pero hay autoridades judiciales federales y provinciales, y hay un Gobierno de Tucumán va a ir a fondo” y dijo: “nosotros ya hemos demostrado en Tucumán. Nunca se había condenado a alguien por narcomenudeo, hoy tenemos más de 300 condenados, en esta gestión de un año y ocho meses. Nunca se imaginó que se secuestre semejante cantidad de droga. Hoy, a esta altura del año, en junio, estamos superando lo secuestrado durante todo 2024”.

“Vamos creciendo en todo el accionar policial en territorio. Hoy los barrios, con los operativos policiales, son territorio de las fuerzas de seguridad de Tucumán. El trencito va a seguir llegando a cada uno de los barrios. Preferimos perseguir a los delincuentes en los barrios y que no vengan al centro a robar carteras, romper vidrios en los semáforos, ni robar en distintos lugares de Tucumán”, razonó.

Jaldo concluyó: “La decisión en materia de seguridad es muy fuerte, caiga quien caiga”.