Jaldo entregó herramientas y microcréditos por $44 millones a 164 emprendedores tucumanos

El gobernador Osvaldo Jaldo presidió en el Salón Blanco del Palacio Gubernamental un acto de entrega de microcréditos, máquinas y herramientas a emprendedores de distintas partes de la provincia por un monto que supera los 44 millones de pesos y beneficia a cerca de 170 familias tucumanas.

EN NUMEROS

Acompañaron al gobernador el Ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, de Gobierno y Justicia, Regino Amado, de Interior, Darío Monteros, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur, el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, los diputados del bloque Independencia, Gladys Medina y Agustín Fernández, el secretario Ejecutivo Médico del Sistema Provincial de Salud, Daniel Amado

Por parte de Desarrollo acompañaron a Masso la secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Josefina Zarate, su par de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare, el titular de Políticas de Adicciones, Lucas Haurigot Posse, el director de Economía Social y Solidaria, Marcelo Romero, la subdirectora de Gestión de Microcréditos. Marisa Fernández.

También estuvieron presentes los parlamentarios Alejandro Figueroa, Maia Martínez, Gerónimo Vargas Aignasse, Ernesto Gómez Rossi y Alberto Olea, intendentes, concejales y delegados comunales.

Se otorgaron una financiación total por $ 44.460.000 que abarca a 164 emprendedores

Órdenes de pago de Microcrédito por $ 18.100.000 que financiaran a 144 emprendimientos.

Entrega de máquinas y Herramientas a 20 Unidades productivas por $ 26.360.000.

Esfuerzo

"Esta herramienta que estamos entregando es un gran esfuerzo del gobierno porque cuando escuchamos que un gobierno nacional dice que no hay plata aquí estamos entregando 44 millones de pesos a diferentes familias que son los emprendedores que llevan el sustento a sus hijos y familias", puntualizó Jaldo en su oratoria.

Jaldo también subrayó que los microcréditos tienen un "recupero de más de un 98%" de la gente que está cumpliendo con la devolución. "Todos devuelven la plata que se le presta para recircular y beneficiar a otros tucumanos o para que el mismo emprendedor pueda crecer generar más recursos", explicó.

Aquellos interesados en el Programa pueden dirigirse al Predio Ferial Norte (Avenida Saenz Peña y Charcas) los viernes de 9 a 13 en la Dirección de Economía Social donde se realizan las capacitaciones.

El titular del Ejecutivo les dijo a los emprendedores que "son los verdaderos protagonistas hoy" y les agradeció "por no dejarse llevar por malas noticias" ya que "sabemos que hay dificultades pero hay que salir de la casa a buscar oportunidades, a trabajar en equipo con este gobierno, a ver y como y de qué manera llevamos los recursos que nos hace falta para que la familia viva bien y mejor".

En ese sentido dejó en claro: "Cuando muchos hablan que el Estado se debe achicar nosotros decimos lo contrario: Hoy Tucumán necesita que el Estado esté lo más cerca posible de la gente y darle una mano a los que menos tienen y por eso estamos trabajando como lo venimos haciendo".

Luego ante un colmado Salón blanco pidió: Ayudennos porque hay muchas familias que no están accediendo a estos derechos que tienen o por falta de información o por su forma de ser y estilo de vida por eso les pido que le cuenten a los vecinos que no tienen trabajo y todo está perdido y sus hijos sufren para comprar lo necesarios para ir a la escuela o alimentarse tienen que decirle que hay una oportunidad y ustedes deben ser el espejo para que muchas familias no incursionaron a la tarea de ser emprendedor".

Volvió a aseverar que "esto tiene que funcionar como está planificado y todos debemos cumplir, nosotros con el esfuerzo con elementos y microcréditos y ustedes con los proyectos que se comprometieron".

En su discurso Jaldo recalcó que "esto es producto de una decisión política institucional de llegar a las personas que no pudieron acceder a un trabajo digno".

Además agradeció el trabajo del ministro Masso, su equipo y a la Legislatura y dejó en claro que el objetivo de los emprendedores para que puedan consolidar la actividad que vienen realizando son “estas herramientas y para aquellos que no empezaron tengan la oportunidad de ser emprendedores”.

Por último dijo: "Damos una máquina de coser, heladeras, cocinas para desarrollar una actividad o un crédito pero el esfuerzo y sacrificio lo ponen ustedes porque son los que trabajan todos los días, son los que van a las reuniones y vienen cumpliendo con el objetivo de realizar la tarea a la que se comprometieron".

Estado presente

A su turno, en su discurso a los presentes, Masso agradeció el cumplimiento de los emprendedores que tomaron microcréditos “que nos hace posible seguir renovando el préstamo y hoy renuevan 43% (beneficiarios) y 57% lo hacen por primera vez. Esa es la lógica del compromiso para seguir generando estos microcréditos que son muy importante”.

Luego de agradecer a su equipo, Masso sostuvo que trabajan contrarreloj para cumplir. “Hemos logrado que a través de este programa llegue el beneficio a más de 100 localidades de Tucumán, ese es el objetivo que nos trazó el gobernador Jaldo valorando y fomentando ese trabajo y dar trabajo a otros”.

Se viene la novena

El ministro social adelantó :"Es un día muy importante porque nos ponemos al día con una entrega cada 50 días, hoy estamos haciendo la segunda entrega y a fines de junio la tercera del primer semestre de este año".

Masso aseguró que con este tipo de acto demuesta un "Estado presente desde octubre de 2023 para generar políticas públicas y hoy lo estamos demostrando llegando a 164 tucumanos y mañana mismo van a generar el empleo formal del que nosotros seguimos alimentando a través de estos emprendimiento poniéndole ímpetu para llegar a los tucumanos que pasan una situación difícil”.

Por último pidió “cuidar al gobierno y sobre todo en este año electoral, donde algunos critican y otros dicen que el Estado no llega donde debería pero les digo que hay que estar de este lado del mostrador para garantizar la paz social con un Estado que está a la altura de las circunstancias”.

Objetivo

La entrega estuvo a cargo de la Dirección de Economía Social y la subdirección de Microcréditos dependientes de la secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local de la cartera social, a fin de dar continuidad a los objetivos planteados desde la gestión de Jaldo, de potenciar el trabajo de los distintos actores de la economía social y solidaria, poniendo en valor la producción, los espacios comunitarios, la comercialización y la capacitación, en diferentes rubros y servicios.

De esta forma es prioridad de esta gestión generar las condiciones que permitan la promoción del trabajo y el crecimiento económico, sobre todo de la población de emprendedores que desarrollan sus actividades en el marco de la Economía Social.

El alcance de las políticas de ingreso que genera y sostiene el gobierno con estos sectores, es posible por las articulaciones que desde la secretaría de Articulación Territorial se realiza con diferentes organismos, áreas del Estado, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. También destacar el rol del Consorcio de Gestión para el Desarrollo Local, que gestiona y ejecuta fondos de Microcrédito.

Las ciudades y localidades a la que pertenecen los emprendedores financiados son: Capital, Alderetes, Banda del Río Salí, Las Talitas Trancas, Aguilares, Famaillá, Lules El Cadillal, Lamadrid, El Bracho, Amaicha del Valle, Lastenia, Carbón Pozo, Leales La Florida San Pedro Colalao, El Mollar, Ranchillos, Villa Carmela, Los Aguirre, Colombres, Teniente Berdina, La Trinidad, El Timbo, San Javier, Santa Lucia, Alto Verde, El Cebilar y San Pablo.

Ahorra horas

Gonzalo Juárez, emprendedor de marroquinería del barrio de San Cayetano, recibió una máquina de rebajar cuero y una orden de compra para insumos, y destacó: “Esta herramienta me facilitará y ahorrará muchas horas de trabajo”.

“Esta política implementada por el gobernador Osvaldo Jaldo es buenísima porque es de mucha ayuda e impulso, lo que me hacía falta para poder crecer”, contó Juárez, quien se inició en el oficio cosiendo en diferentes talleres. “Con los años adquirí la experiencia para emprender de forma particular y hoy, este es el principal ingreso y sostén de mi familia, que está compuesta por mi esposa y mi hijo”.

Costurera

A su turno, Nora Córdoba, propietaria de un taller de costura en San Pablo, recibió una orden de crédito para compra de materiales. “Con esta ayuda vamos a comprar todo lo que necesitamos para trabajar, que se nos hacía muy complicado por la situación económica que estamos viviendo. El Gobernador nos ayuda a crecer a los emprendedores. Estoy muy agradecida”.

Cerámica artesanal

Aldo Fabián tiene un taller de cerámica artesanal en Amaicha del Valle, “Manos del Valle”. “Trabajo por pedidos haciendo utilitarios y arte decorativo”, narró el emprendedor quien recibió un microcrédito para poder comprar la materia prima de su actividad. “Esto nos da un gran respaldo para seguir. El Gobernador nos tiene en cuenta para poder seguir produciendo y participando en ferias”, destacó.

“Con mi emprendimiento puedo hacer que mis hijos estudien, además de trabajar de lo que nos gusta”, celebró Fabián.

Más clientes

Alicia del Carmen Pereyra, que elabora prepizzas y repostería para vender, fue beneficiada con un microcrédito. “Estoy avanzando mucho con mi emprendimiento, cada vez tengo más clientes, así que necesito materiales como pizzeras y harina para poder producir. Abastezco a un bar, así que tengo mucha demanda, sobre todo, los fines de semana”, comentó. “El Gobernador hace una buena gestión en todos los aspectos”, cerró Pereyra. Comida tradicional

“Agradezco a Dios”

Marcela Rodríguez, visiblemente emocionada contó que desde hace diez años prepara comida tradicional y hoy recibió un freezer y una cocina. “Esta política es muy linda y le da la posibilidad a las personas que necesitan y agradezco a todos y a Dios que hizo posible para que yo tenga esto”, manifestó.

En ese sentido la mujer contó que aprendió a realizar comida elaborada por su abuela. “Tengo cinco hijos, seis nietos y con este emprendimiento sostengo a toda la familia, compartimos y nos ayudamos todos”. En cuanto a las comidas la emprendedora dijo que hace empanadas, pizza, hamburguesas, milaneses, entre otros.