Vecinos de una comuna monteriza “trabajan“ para tener un gran basural a cielo abierto

Parece que el objetivo de la población de Soldado Maldonado es ser efectivamente un gran basural a cielo abierto. Y es que, solo con recorrer la ruta y los caminos alrededor de la localidad ya se percibe a simple vista los diferentes puntos en dónde hay basura y en algunos casos el olor de los desechos se reconocen metros antes de visualizarlos.

La situación es crítica. Algunos vecinos luchas hace tiempo y reclaman a las autoridades comunales por un control efectivo. El otro punto, es trabajar a fondo la concientización sobre los peligros que causa generar basureros a cielo abierto. El cambio en estos casos, viene dado por entender y por lo tanto modificar los hábitos y por lo tanto la mentalidad de toda la comunidad.

La otra arista es qué ocurre con la parte de normativas y "castigos" ¿Existe un marco legar en el cuál autoridades de turno y vecinos puedan actuar? En Tucumán hay leyes provinciales y determinadas normativas de algunas municipalidades que dieron un paso más allá en cuanto acciones de multas concretas, hacia la ciudadanía.

La Ley Nº 7.076 (Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos) prohibe arrojar basura en la vía pública o en lugares no autorizados. Mientras que en la Banda del Río Salí, la actual gestión en el 2024 puso en vigencia la ordenanza municipal que prohibe arrojar basura en calles, terrenos o lugares no autorizados o no destinados a tal fin y está establecido la aplicación de severas multas. Los vigías ciudadanos son los encargados de controlar que se cumpla dicho instrumento legal municipal.

Otra municipalidad que tomó cartas en el asunto fue Aguilares. El pasado marzo personal de obras públicas trabajó en la colocación de cartelería en determinados puntos de la ciudad, con indicaciones de prohibición y reforzado con el número de ordenanza que regula la normativa, la cual es la 38/10.

En el caso de Monteros, la Municipalidad mantienen vigencia la normativa N° 741/02. Si bien, tienen incidencia en el territorio de la ciudad, las comunas pueden tomar la medida y reafirmar en sus jurisdicciones. Además que los focos de infección también se extienden en terrenos fiscales que le pertenecen al municipio. Lo que determinaría que la salida es colectiva; de nada serviría tomar medias hasta cierto punto geográfico y que las autoridades de las otras jurisdicciones no acciones.

Juan Manuel Acevedo, es una de las cientos de voces que se levantaron para dejar pruebas y hacer el reclamo público por lo que ocurre. En su red social indicó: