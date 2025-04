Declaran a todas las instituciones que dependen del Ministerio de Salud libres de vapeo

En el día de hoy el Ministro de Salud Pública de la Provincia de Tucumán, doctor Luis Medina Ruiz, firmó una resolución, la cual expresa que todas las instituciones que forman parte del Ministerio de Salud son libres de humo de cigarrillo y ahora libres de vapeo.

“Tenemos el orgullo y el honor de contar con la presencia del profesor, el doctor Alfredo Miroli y el equipo de salud para anunciar algo que consideramos muy importante. Si bien Tucumán es libre de humo a través de la ley 7575 desde hace tiempo y hoy es libre de vapeo o cigarrillo electrónico, ya que este no es un elemento inofensivo que reemplaza al cigarrillo o medio para dejarlo, por el contrario, muchas veces es el inicio del que no fumaba. Además, contiene sustancias tóxicas, que están en el cigarrillo y otras que no conocemos”, destacó.

Siguiendo esta línea, el funcionario destacó que el Ministerio de Salud tomó la decisión de prohibir el uso del vapeo en todas las instalaciones del Ministerio de Salud y el Siprosa. La resolución de prohibir el uso de cigarrillos electrónicos y sistema de vapeo en cualquiera de sus formas y marcas en el ámbito del Sistema Provincial de Salud y todas las dependencias del Ministerio de Salud Pública, hasta tanto se cuente con evidencia concluyente que establezca su real inocuidad.

“Lo importante es aclarar que esto no va en contra del que usa el vapeo, sino protegiéndolo e informándole que lo que está haciendo no es inofensivo, pero por otro lado protegiendo al fumador, en este caso, pasivo. Como Ministerio de Salud y por instrucciones de nuestro Gobernador, contador Osvaldo Jaldo, que nos pide siempre estar cerca de la comunidad y fortalecer la salud pública, además de asistir al que está enfermo, pero actuar mucho en prevención”, agregó.

Asimismo, el funcionario hizo hincapié en que el Sistema de Salud tiene un programa de Cesación Tabáquica, a cargo de la doctora Ariela Tarsic, ya en muchos de los efectores está disponible la consulta médica y los dispositivos con medicamentos que se utilizan para que sea más fácil dejar de fumar.

Por su parte, el doctor Alfredo Miroli, expresó: “Empezamos a investigar al tema en la Facultad de Medicina y luego de varios analizar trabajos de colegas referentes internacionales de Inglaterra y Estados Unidos, vimos que para ayudar al que consumía tabaco se había creado él SEA (Sistema Electrónico de Administración de Nicotina Decreciente), y el mismo había sido totalmente tergiversado y torcido por la industria. De esta forma se creó un producto con nicotina que tiene un sensor que al aspirar aparece una luz led, y que contiene polietilenglicol y glicerina vegetal, además de aromatizantes. El problema es que no hay registros de la patente química, ni qué componentes tiene, tampoco ningunos de ellos están autorizados”.

“Estoy muy feliz porque la Facultad de Medicina de Tucumán fue la primera Facultad en América en sacar esta norma, además llevamos esta propuesta al Colegio Médico, donde lo estudiaron, analizaron y también sacaron la resolución, así como hoy el Ministerio de Salud”, cerró.