Aberrante: grupos de hombres en Telegram difunden fotos de mujeres de Santa Lucía, Acheral, Villa Quinteros y de toda la provincia

La historia se repite en Tucumán: así como hace apenas un par de años se denunciaba a grupo “Los Magios” de Telegram por ser un canal para difusión sin consentimiento de fotos íntimas de mujeres tucumanas (inclusive menores), en estos días, la cosa lejos de haberse borrado del mapa, se puso peor.

Más de dos años después de ese escándalo que, además de dejar al descubierto el nombre de muchos hombres que formaban parte de esos grupos, desató un debate sobre el porqué no es correcto ni tampoco es legal difundir imágenes íntimas de nadie sin su consentimiento, llegó una nueva apuesta.

Con el nombre “El interior de Tucumán” y con subgrupos internos por ciudades y hasta comunas o barrios, Telegram se convirtió en un espacio de intercambio de data, de imágenes, y de opiniones bastante polémicas.

“¿Quién quiere una foto de mi novia?”, “¿Alguien tiene data de esta que siempre pasa caminando por la Belgrano tipo 17:00?”, “Miren lo que encontré en el Exprebus”. Estas son algunas de las expresiones que pueden leerse en cada uno de estos grupos y subgrupos, que fueron escrachados en las redes sociales este sábado por una tucumana que ingresó a varios de ellos a capturar el horror.

Una internauta tucumana cuya identidad prefiere no divulgar, mostró el día sábado 15 de marzo capturas de estos grupos, en una publicación que rápidamente se viralizó y en la que inclusive llegaron a encontrarse con sus propias fotografías varias mujeres. Inmediatamente y con la difusión de este escrache, la publicación fue denunciada. Pero la joven tucumana volvió a arremeter demandando que ahora se cambiaron el nombre a “Controles viales 1”, dijo para eltucumano.

“Mandan capturas de Instagram de chicas pidiendo datos, fotos de ella, preguntando donde viven, pidiendo videos íntimos. Hay un grupo VIP en el que pagando te pasan fotos íntimas de chicas tucumanas, todo sin consentimiento” denunció.

“Es increíble la mentalidad de estos tipos, una vez entré a ese grupo y vi cómo les sacaban fotos de atrás a las chicas que estaban en el colectivo o a niñas que iban al colegio las grababan sin que se den cuenta, un asco total” expresó una joven tucumana en la publicación viral.

“Pasan fotos de sus mujeres embarazadas, niñas de las escuelas, mujeres grandes. Están locos” comentó otra mujer.

En estos momentos, los links de ingreso a dichos grupos están restringidos. Pero, vale la pena aprovechar esta viralización para recordar que desde el 23 de octubre del año 2023 está publicado en el Boletín Oficial de la Nación la incorporación de la violencia digital como un tipo de violencia de género, en base a la Ley Olimpia.

Asimismo, la legislación prevé una serie de medidas cautelares de protección que puede dictar la Justicia, entre ellas, ordenar que las plataformas digitales quiten los contenidos que generan la violencia.

La Ley Olimpia incluye a la violencia digital entre las modalidades de violencia contra las mujeres de la Ley 26.485 e incorpora como objeto de la ley el respeto de la “dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales”.

La definición de la norma establece que se entiende por violencia digital o telemática “toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

Según la ley, constituyen violencia digital las siguientes conductas:

Las que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el espacio digital; o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, intimo o de desnudez, que se le atribuya a las mujeres; o la reproducción en el espacio digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas; o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea; robo y difusión no consentida de datos personales en la medida en que no sean conductas permitidas por la ley 25.326 y/o la que en el futuro la reemplace; o acciones que atenten contra la integridad sexual de las mujeres a través de las tecnologías de la información y la comunicación; o cualquier ciberataque que pueda surgir a futuro y que afecte los derechos protegidos en la presente ley.

¿Qué podés hacer si sos víctima de violencia digital?

Guardá todas las pruebas que tengas: chats, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier tipo de contenido que aporte información para presentarlas al momento de hacer la denuncia. Solicitá que bajen el video o las fotos de cada uno de los sitios donde se publicaron. El artículo 16 de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales establece que deben darlo de baja dentro de los 5 días hábiles a partir del reclamo.

Si te llega una foto íntima de otra persona, eliminala sin difundirla y si es posible interpelá sobre su accionar a quien te la envió. No se dimensiona el alcance y la velocidad con la que puede reproducirse una publicación, ya que los medios de propagación se combinan, multiplicando los canales de difusión; y de esta manera se pierde control sobre quién comparte o guarda dicha información.

¿Dónde denunciar o asesorarte sobre violencia de género digital?

Podés consultar los diferentes organismos para solicitar asesoramiento de equipos especializados o presentar una denuncia: https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/denuncia

Te dejamos algunas de las capturas de dichos grupos tucumanos:

Fuente: El tucumano