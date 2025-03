“Me detesta porque soy mina y exitosa“, dijo Lali Esposito sobre sus cruces con Mile

Lali Espósito tuvo una particular entrevista en Gelatina junto a su pareja, Pedro Rosemblat. En la misma, la reconocida artista argentina intentó explicar por qué Javier Milei la ataca en sus redes sociales.



“Creo que tal vez represento todo eso que en algún punto detestan. Soy mina, soy exitosa y ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira...”, detalló la cantante en Gelatina, y sumó indignada: “Y enfatizo lo de mujer porque el presidente siempre se expresó de una manera muy chot... conmigo, con María Becerra, y no vi que mencionara a ningún artista varón. Hubo un montón de compañeros, artistas varones que se han expresado y él ahí mucho no dice”.

Por último, Lali Espósito expresó que Javier Milei también debería representarla a ella: “No tiene sentido ubicarme a mí como la enemiga. Yo soy una ciudadana que el presidente también representa, que tengo todo el derecho de opinar, como todo el mundo, la única diferencia es que opino con respeto y que no necesito bastardear ni mentir de nadie para justificar mi punto. Es una época de sesgo narrativo, donde yo necesito que mi historia cierre y, para que eso suceda, necesito decir que vos sos esto”.¿Qué dijo Lali Espósito sobre su nuevo álbum?

“Es un show nuevo, un disco nuevo, es inminente. Estoy entrenando muchísimo, estoy muy nerviosa. Va a ser una bomba”, reveló la cantante sobre las tres presentaciones que realizará en el estadio de Vélez.

Además, Lali Espósito dio detalles del nuevo disco que saldrá antes de sus shows: “El disco sale ahí nomás de esos Vélez. Va a ser una semana de mucho movimiento. Todavía no es el día de anunciarlo. Está casi terminado, quedan mezclas a las que le faltan un detalle, falta ponerle un moño final”.