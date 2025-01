Usurpación en El Mollar: el dueño de la casa seguirá detenido

La causa judicial por las usurpaciones de tierras en la reserva de La Angostura, en El Mollar, dio un giro este miércoles tras una audiencia clave. Dos albañiles, imputados por construir en terrenos protegidos, recuperaron su libertad luego de que el juez Paul Hofer aceptara el recurso de impugnación presentado por sus defensores. Sin embargo, el propietario de la vivienda, Marcos Luciano Bolla, seguirá detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El caso tiene como escenario un área conocida como “Loteo Gaucho Castro”, dentro de la reserva de La Angostura, declarada área protegida. El pasado 4 de enero, los albañiles Gustavo Emanuel y Luis Francisco Soria, junto a Bolla, fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de usurpar tierras mediante construcciones no autorizadas. Según la fiscalía, estas acciones violaron la prohibición de innovar dictada en el marco de un amparo ambiental impulsado por la Fiscalía de Estado de la Provincia.

En la audiencia, los abogados defensores, Oscar Amado y Carlos Pais, argumentaron que sus representados no debieron ser imputados por usurpación, alegando que la causa afecta el medio ambiente y no la propiedad provincial. “La acción de amparo no invoca un reclamo de dominio, sino la legitimación activa de la Provincia para proteger el medio ambiente”, sostuvo Pais. Además, cuestionó la acusación de clandestinidad, señalando que la presencia policial en el lugar habría permitido el acceso de los imputados.

Los argumentos de la defensa convencieron parcialmente al juez Hofer, quien decidió liberar a los albañiles Gustavo Emanuel y Luis Francisco Soria. Sin embargo, rechazó el recurso presentado en favor de Bolla, propietario de la vivienda en cuestión, quien continuará detenido bajo prisión preventiva.

Durante la audiencia, Bolla intentó justificar su accionar. “La casa ya estaba construida antes de que se dictara la medida. Solo intentaba cerrar la parte inferior para protegerla del viento. No tenía intención de modificar la biodiversidad”, afirmó. Su apelación, no obstante, fue desestimada.

El fiscal Carlos Rodríguez, quien se opuso a la liberación de los imputados, aseguró que las medidas preventivas son esenciales para garantizar el avance de la causa y proteger el área natural. La investigación ahora se enfoca en determinar las responsabilidades específicas y el impacto ambiental de las construcciones en los terrenos usurpados.

El caso de La Angostura pone en evidencia el delicado equilibrio entre la preservación ambiental y los conflictos por el uso de la tierra en áreas protegidas. Mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos, la polémica sigue latente en la comunidad, con posiciones divididas entre quienes defienden el derecho ambiental y quienes cuestionan el manejo de las restricciones.