El artista monterizo Ezequiel Bazán presentó "Doble Amarilla", el primer corte de su próximo disco titulado "Las cosas pasan por alguien". La canción, creada por Bazán, mezcla humor, folklore y fútbol, con el inconfundible sello de artistas comprometidos con su tierra.

En una entrevista telefónica, Ezequiel, compartió los detalles detrás de esta creación, que simboliza un paso importante en su carrera musical. “Este disco refleja la idea de que todos necesitamos de alguien para lograr lo que queremos. Cristian fue clave en este proyecto; le mandé un mensaje porque admiro su trabajo, y aceptó sumarse sin siquiera conocernos personalmente. Fue un momento muy emocionante para mí”, expresó el artista.

"Doble Amarilla" es una canción picaresca que combina metáforas futbolísticas con las dinámicas de pareja. Según Bazán, se inspiró en sus propias vivencias dentro y fuera de la cancha: “No soy habilidoso jugando, pero corro y meto mucho, siempre estoy al borde de la doble amarilla. Quise reflejar eso de una manera divertida y cercana”.

El proceso de producción también fue significativo. La canción fue grabada en Salta, y el "Potro" Crhistian Herrera grabó sus partes desde otra ciudad, demostrando que las distancias no son un límite cuando se trata de colaborar. “Que Cristian se sumara fue un sueño hecho realidad. Lloré de la emoción porque esta canción la escribí pensando en él desde hace tiempo”, confesó Bazán.

Además de ser un tributo al folclore argentino, la canción tiene un fuerte mensaje de arraigo y orgullo por Monteros, la tierra que lo vio nacer a Bazán. “Mi sueño es que esta canción suene en cada rincón de Monteros, Tucumán y más allá, y que el folclore argentino vuelva a estar en lo más alto de Latinoamérica, como lo han logrado otros géneros en la región. Pero para eso, necesito la ayuda de mi gente”, enfatizó.

Bazán invitó a todos los monterizos a hacer suya la canción, a compartirla en redes, a tocarla en guitarreadas y a sumarse a este sueño colectivo de posicionar al folclore desde Monteros para el mundo.

"Doble Amarilla" ya está disponible en plataformas digitales y promete ser solo el inicio de un disco que destacará por grandes colaboraciones y un mensaje de unión.

Doble Amarilla (Letra y música: Ezequiel Bazán)

No se vale estar jugando así,

a las mentiras se las debe desmentir.

Te inventas todo el tiempo mil excusas

y no puedes encontrar eso que buscas.

Te doy mi celular pa' que revises

y todavía no encuentras nada extraño.

Tienes facilidad para inventarte

problemas donde nadie lo ha buscado.

Con doble amarilla, me fui de tu vida.

Y te vi corriendo con otros abrazos,

yo estando en la cancha tenías un reemplazo.

Con doble amarilla me fui de tu vida.

No fue culpa mía, íbamos empatados,

pero vos tenías el partido arreglado.

Con doble amarilla...

El partido no se terminó.

Roja directa le sacaste al corazón.

Me tienes pa' suplente de tus besos

y me haces calentar al entretiempo.

A todos le mentís con ese verso

pero yo sé muy bien que tu me extrañas.

¿Será mucho pedir que en el alargue

me digas frente a frente que me vaya?