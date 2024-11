Video: Dio positivo de alcoholemia y su pareja quiso zafar de la multa mintiendo que era prima del gobernador

“Se como proceden ustedes, sé como son, yo soy prima del Gobernador”, la frase, y la velada amenaza hacia un agente de Tránsito Municipal, pertenece a la mujer que iba como acompañante del conductor de un Chevrolet Corsa que, minutos antes, había dado positivo en un test de alcoholemia en una calle de Salta

La mañana transcurría en la más absoluta normalidad, el tránsito era fluido y con la misma intensidad de todos los días. Los agentes se apostaron como lo hacen cada jornada en horario matutino en la calle Ameghino donde se encuentra la Escuela Nº4318 José de San Martín, para ordenar el arribo de los estudiantes.

Una vez concluido ese trabajo, los agentes se apostaron en el lugar para realizar un control de rutina y detuvieron un Chevrolet Corsa conducido por un joven. Luego de pedirle los papeles del automóvil, el carné de conducir, se le realizó entonces el test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, y fue ahí donde la mujer que lo acompañaba “chapeó” con ser primera del Gobernador. Cosa que se constató que se trataba de una burla mentira para intentar zafar del momento.

“Este es un procedimiento de la alcoholemia oficial, Esto es una pipeta, usted debe soplar 7 segundos en forma continua, luego de eso sale impreso el ticket donde informa la graduación de alcohol en sangre que usted tiene, se le entrega el comprobante y finalizamos”, le explica en forma paciente el agente de Tránsito al conductor del Chevrolet Corsa.

“Sople. sople. Si no soplas, y no realizas el test como corresponde, vamos a llamar a un médico legal. El médico no te va a tocar, te va a mirar y tomará nota (sobre el estado en cual se encuentra)”.

“La pipeta no la tocó nadie para que vos tengas la tranquilidad que eso la manipula solo usted. Tome aire. Sople, sople, sople”, le pide nuevamente el oficial. “No está soplando, caballero. Tiene que sonar cuando usted sopla. Tome aire y sople. No está soplando. Está absorbiendo, eh. Agarre el aparatito. Esto es como un globo. Sople, sople. sople,, listo, eso es todo, caballero”.

Inmediatamente le muestran que el resultado fue positivo. “0,39 de alcohol en sangre”, el procedimiento es positivo, le comunican al conductor.

Hasta ese momento todo se desarrollaba con total normalidad, hasta que interviene la mujer que iba como acompañante del conductor que segundo antes había dado positivo el test de alcoholemia realizado. “Yo soy prima del gobernador”, señala (algo que después se comprobó que era totalmente falso).

Oficial: Yo la entiendo señora, entiendo su situación.

Mujer: Yo sé cómo se manejan.

Oficial: Estamos haciendo esto para terminar lo antes posible, señorita. Esto se lo voy a adjuntar. Para que el señor también pueda continuar.

Mujer: Yo no maté ni atropellé a nadie.

Oficial: No, no, no, usted no atropelló. Acá no hay atropellamiento.

Mujer: Estamos los dos perfectamente bien.

Oficial: Por eso le digo, no hay atropellamiento.

Mujer: Estábamos volviendo de casa.

Oficial: Le salió un positivo el test, eso es todo, señorita.

Mujer: Estábamos volviendo de casa (vuelve a repetir).

Oficial: Por eso le explico esto…

Mujer: Y no soy señorita, soy señora.

Oficial: Bueno, señora, por el respeto, señora.

Mujer: Por favor, más respeto.

Oficial: El señor va a entregar el coche y va a continuar su camino, señora.

Mujer: No va a entregar ningún coche.

Oficial: Le estoy hablando al muchacho conductor para que él también esté tranquilo y sepa.

Mujer: No, él no va a entregar nada.

Oficial: Corresponde.

Mujer: No corresponde nada.

Oficial: Corresponde, porque le dio un dosaje positivo, señorita.

Mujer: Yo tengo la posibilidad de que alguien me lo maneje.

Oficial: En otras circunstancias que te falte algo, se le puede labrar un acta y podés continuar circulando. En este caso no. Sí puede venir, que te venga a buscar.

Mujer: No me estás jodiendo.

Oficial: Señora, le estoy explicando de educación. Si vos no traés cinturón es una cosa. Llame a una persona de su confianza para que la pueda llevar a usted y a la persona que te acompaña. Usted dice que tiene una urgencia, que venga alguien de su confianza o venga un taxi y que la lleve. El auto. No, el auto no. Está a disposición del juez de falta.

Conductor: No Puedo dejar el auto en el canchón, amigo.

Oficial: No queda en el canchón, queda a disposición del juez de falta. Ya te termino de explicar.

Fue ahí cuando el conductor decidió darse a la fuga. Fue perseguido y ubicado por Tránsito Municipal. Y quedó más que claro que la mujer que chapeó con ser la prima del Gobenrador, no tiene ningún parentesco ni amistad con el gobernador, Gustavo Sáenz.