Ariel Racedo hizo vibrar el Monteros de la Patria: El set del DJ fue un éxito rotundo

Quién lo hubiera imaginado, un DJ en medio del Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore. Una apuesta jugada que tuvo sus minutos en el 2023, y que en el 2024 fue un éxito rotundo, porque si hablamos de aplausos y fiesta, el DJ Ariel Racedo se ganó un lugar en el podio de los mejores de las cuatro noche.

En una charla con MONTERIZOS, Ariel compartió su experiencia y cómo vivió esos momentos. "Lo estaba esperando con muchísimas expectativas. Me avisaron unos días antes, sin mucha anticipación, y acepté enseguida, porque es un evento muy importante para la ciudad. En 2023 ya había participado, pero ahora me abrieron más el abanico para que pueda desenvolverme como artista, y la verdad que lo viví con muchísima emoción".

Racedo no solo destacó la gran recepción de su set por parte del público, sino también el reconocimiento que recibió desde la organización del evento: "Soy el único DJ que pasó por el Monteros de la Patria, y con mis 35 años en esto, me parece muy bueno el lugar que me dieron. Lo viví intensamente", rememora. "El viernes toqué después de Sergio Galleguillo, y aunque preparé mis sets, siempre veo como responde el público para elegir la música en el momento", explica.

La primera noche fue solo el inicio de lo que sería una fiesta inolvidable, y el domingo Ariel volvió a sorprender. Un set mezclado con chamamé, folclore, guarachas y cuartetos remixados, fue lo ideal para una noche cálida de cierre: "El domingo directamente no preparé nada, fui a poner música y dejar que fluya. Los comentarios del viernes fueron felicitaciones de todo tipo, y me sentí muy halagado. Es una experiencia que no le toca a todos, y me siento muy feliz de haber sido elegido para esto", dice con la emoción a flor de piel.

La organización tenía pensado que el DJ, fuera el cierre perfecto para las cuatros noches, pero sobre la marcha decidieron cambiar para que la fiesta termine con folclore. "La gente no paró de felicitarme durante todo ese domingo, fue increíble la aceptación que tuvo".

Con 35 de carrera, Ariel Racedo sigue sumando éxitos, y su paso por Monteros de la Patria Fortaleza del Folclore quedará como uno de los momentos épicos de la edición 59.