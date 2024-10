Jaldo anunció la ampliación de la cobertura contra dengue a población de 20 a 24 años

Cabe destacar que la provincia actualmente tiene habilitada la vacunación contra el dengue personal esencial de las áreas de Salud, Seguridad, Educación, periodistas empadronados y jóvenes de 15 a 19 años.

En este contexto, el Gobernador llevó tranquilidad a la población respecto a la planificación con la que se trabaja y que garantiza la cobertura completa que consta de dos dosis: “Esto implica que no solo se va a dar la primera vacuna, sino que la segunda también está asegurada. Tucumán es la provincia que más vacunas compró del país con 200.000 dosis y tenemos contemplado comprar más si así se lo requiere, queremos dar a la población la tranquilidad de que hoy la segunda dosis está asegurada cuando se cumpla el tiempo”.

“Veníamos vacunando a jóvenes entre 15 y 19 años, ahora pasamos de 20 a 24 años, sumando otra franja etaria por decisiones técnicas, sanitarias. Avanzamos desde los servicios esenciales a un sector de la sociedad y ahora a otro; nos tenemos que preparar para un verano caliente con muchos mosquitos y con dengue, por eso qué mejor que estemos todos vacunados”, refirió Jaldo a la vez que extendió sus felicitaciones y agradecimientos al equipo de Salud por todo el acompañamiento que vienen brindando a la comunidad.

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, enfatizó que la de la fecha es una noticia muy buena, ya que todo aquel joven que haya nacido en el año 2000 hasta el 2009 puede desde hoy pasar a vacunarse en cualquiera de los vacunatorios de la provincia.

“Este sábado vamos a estar inmunizando en el Vacunatorio de la Familia, para que aquellas personas que por razones de estudio o de trabajo o por inconvenientes de horario no pueden llegar durante la semana, lo puedan hacer". Es importante recordar que no se pueden vacunar aquellas personas que tuvieron dengue antes de los últimos seis meses, porque la vacuna no sería efectiva en esos casos, tampoco aquellas personas que están embarazadas o amamantando o que tienen alguna enfermedad de base que los inmuno-deprime”, concluyó.