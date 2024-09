La Escuela Mariano Ariza planta bandera contra la cosificación de las niñas

Hubo una vez una niña, que sabía que su delantal no estaba impecable como el de sus pares, también sabía que su dos trenzas no estaban a la misma altura, lo que sí sabía era las dificultades que había en su casa, problemas que desbordaban a una niña de solo 8 años. Quiénes no sabían de sus temores y cansancio, eran sus compas y su seño, quienes días antes del 21 de septiembre realizaron la elección de la reina del grado.

Esta niña desde el rincón, permanecía ajena a esa actividad que tanto bullicio había generado en el aula, hasta que alguien, gritó su nombre, ¿qué significaba? La seño anotaba en el pizarrón los nombres de las candidatas, sin embargo al escuchar el de esta niña, retó a quien sugirió su candidatura: "Pepito basta de bromas". Otros chicos insistieron entre risas, muchas risas. Finalmente su nombre cerró la lista de 5 nombres femeninos escritos con tiza blanca en el pizarrón.

Por un momento, por una milésima de segundos un calorcito le calentó el alma, al advertir que ella estaba en ese listado, en el mismo que María Victoria Suárez Pérez, la mejor alumna de la clase, o de Pía Soledad Moreno, la de nariz respingada.

El bullicio en el aula seguía por la votación: luego de que un estudiante decía un nombre, todos, menos esta niña, gritaban eufóricos. Cuando llegó su turno de votar, miró el listado. Nadie la había votado, y para ella, quien debía representar el grado en el certamen era Suárez Pérez, así que le dió su voto. Las carcajadas resonaron en su cabeza, las burlas de "¡ni ella se votó!" "¡si sabe que es fiera!" "Como va a ser reina la piojosa". ¡Ella no era piojosa! Jamás tuvo uno, ¿por qué decían algo así?

La seño les pidió que dejaran de gritar. La votación había terminado. Los palitos para Suárez Pérez se extendían al lado de su nombre, era obvio quién había ganado. La seño dijo el nombre de la más votada, todo el grado aplaudió, también esta niña.

Los años pasaron, la niña se convirtió en docente, llegó septiembre, su primer septiembre como maestra, algo nerviosa pregunta a sus colegas qué se hacía para la Semana del Estudiante. Juegos, convivencia, y concurso de talento ¿Solo eso? ¿Y el Concurso de Belleza? Noooooo, dijeron sus compañeras, esa actividad no forma parte de los valores que promueve la institución. La seño sonrió aliviada, su niña interior lloró de felicidad.

Tradición o ESI

Con la llegada de la primera las escuelas, en todos sus niveles organizaron propuestas para celebrar el Día del Estudiante. A 11 kilómetros de la ciudad de Monteros, una institución primaria llamó la atención por una particular información. Mientras otras instituciones promocionaban sus festejos en los que incluían elección de reina, la Escuela Mariano Ariza, difundió a través de su Facebook el siguiente comunicado:

¿Quién estaría en contra del respeto y de fomentar el autoestima en niños y niñas de 6 a 12 años de edad?, ¡la tradición! Reclaman a viva voz algunas personas al leer ese posteo institucional "¡La generación de cristal ya no aguanta ni una elección de reina!" reclama indignada la generación que no tolera la mirada crítica, sociológica y humana de las nuevas generaciones.

¿Qué aporta un certamen de belleza en los primeros años de escolaridad? ¿Cuáles son los valores que forja? ¿Qué mensaje da y que mensaje reciben niños y niñas?

La belleza física fue y es un tema recurrente en la historia de la humanidad, y para cada época tuvo un canon diferente. Y así como el concepto de belleza femenina fue cambiando, la sociedad también, los paradigmas institucionales y las construcciones simbólicas, para alivio de miles de niñas.

La escuela primaria de Capitán Cáceres levanta bandera de un paradigma que busca, en comunidad, dirigir la reflexión y los criterios de formación, pensando en sus estudiantes, como sujetos de derechos, y acompañarlos en su formación como ciudadanos.

Y si el argumento será la tradición para sostener y reforzar estereotipos sobre los cuerpos de, no olvidar: niños y niñas, se podría recordar a lo que plateó Raymond Williams sobre dicho término. Para el historiador, investigador, profesor y destacado referente de los Estudios Culturales,el concepto "tradición" era entendido como un proceso dinámico y selectivo, donde ciertos elementos del pasado son enfatizados y otros son olvidados para servir a los intereses del presente. En el contexto de los certámenes de belleza, esta práctica puede ser vista entonces como una tradición residual que perpetúa valores anticuados sobre la apariencia física y el rol de género. Al cuestionar y reevaluar estas tradiciones, desde las instituciones educativas se proponen otras actividades para promover una cultura escolar más inclusiva y equitativa.

Por otra parte, las decisiones institucionales en acuerdo con la comunidad educativa, sobre el hecho de renunciar al desarrollo de los certámenes de belleza, puede estar marcada por la, relativamente, nueva mirada dada por el aprendizaje de Educación Sexual Integral en las aulas.

En el 2022, en Salta, Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de dicha provincia, explicó en FM Pacífico que a partir de febrero del 2020 desde la entidad enviaban notas a los intendentes explicando que la elección de la reina es un tipo de violencia contra la mujer y no debe hacerse. "La elección de la reina está tipificado como una violencia simbólica y podría ser denunciado" había declarado, la licenciada en Sociología, en ese momento.

La ESI promueve un enfoque integral, que contempla aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales. Además, enfatiza valores como el respeto, la igualdad y la no discriminación, que son contrarios a los valores superficiales y competitivos de los certámenes de belleza.

En otra línea, es oportuno pensar en la niña del primer relato y el bullying ejercido sobre ella, por sus pares y esa seño. La Elección de Reina es una actividad que exacerba la violencia al fomentar la competencia y comparación entre los estudiantes. Los niños y niñas que no se ajustan a los estándares de belleza pueden ser objeto de burlas y exclusión, lo que afecta su bienestar emocional ¿Hay personas hoy en día que en verdad desean eso?

En definitiva, desde la perspectiva sociológica, los certámenes de belleza en las escuelas refuerzan estereotipos de género y normas sociales que valoran la apariencia física por encima de otras cualidades. Esto puede limitar el desarrollo de una identidad personal auténtica y diversa en estudiantes de Nivel Primario.

Promover actividades que valoren la cooperación, la creatividad y el pensamiento crítico puede ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa.