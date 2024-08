Florencia Villagra habló del rol de la JP y cómo ve a Tucumán en el contexto actual

La Juventud Peronista (JP) precisa reorganizarse; volver al territorio, abrir espacios de diálogo. En una palabra, militar. Así lo considera la flamante presidenta del espacio, Florencia Villagra. “Por iniciativa de un grupo de compañeros decidimos poner al día lo que consideramos el brazo más activo del movimiento, el de los jóvenes, que tiene mucho potencial. Hay que crear una JP más participativa, formada y con contenido, y con una mirada hacia el interior de la provincia, que dispute lugares de poder y de responsabilidad institucional”, puntualizó a LA GACETA.

Villagra es la primera mujer en conducir la Juventud Peronista en Tucumán. Y si bien se siente orgullosa, considera que, con su elección al frente de la JP, el sector salda una deuda histórica con las mujeres; en particular, debido al momento en que se da, con un Gobierno nacional que eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. “Lamentablemente, este es un fenómeno que no se da solo en nuestro país”, indicó. Y aseguró que “el avance de las ultraderechas refrita una política que ataca no solo al feminismo, sino a los colectivos que durante décadas de la lucha consiguieron obtener derechos”. “Hoy en la Argentina se ponen en tela de juicio debates que ya están completamente acordados como sociedad”, reprochó. Sin embargo, hizo una diferencia con la política provincial: “En Tucumán sigue existiendo una Secretaría de la Mujer, una Dirección de Promoción de Derechos y el observatorio de la Mujer, donde se atienden y se acompaña a las mujeres”, manifestó Villagra.

“Provincia ordenada”

En la misma línea, defendió el encolumnamiento del gobernador, Osvaldo Jaldo, con la administración del presidente, Javier Milei. “Esto va mucho más allá de una cuestión partidaria; se trata de gobernar para todos los tucumanos. La gestión del gobernador está dando resultados: la provincia está ordenada, hace frente a sus obligaciones y se proyectan objetivos, pese al contexto de crisis”, subrayó.

En cuanto a la coyuntura provincia, marcada, principalmente, por una eventual convocatoria a reformar de la Constitución, Villagra adelantó que la JP será protagonista. “Vamos a participar dentro de un proyecto oficialista consensuado. Sobre los acoples, sabemos que se precisan cambios para mejorar la representatividad y la calidad de nuestras instituciones. El gobernador está llamando a todos los actores sociales; celebro los espacios que respondieron el llamado. Y a los que desconfían, los invitamos a que nos sentemos en una mesa, para dialogar y construir consensos que beneficien a Tucumán”, dijo la flamante presidenta de la JP.