Cambian de sentido dos calles en la capital tucumana

Benjamín Nieva, secretario de Movilidad Urbana de Tucumán, se refirió al cambio de sentido de Crisóstomo Álvarez y San Lorenzo: "No es tan sencillo, pero es un trámite que se tiene que hacer en ambas calles para poder avanzar”, subrayó La Gaceta.

Por su parte, Luis Lobo Chaklián, secretario de la dependencia municipal, señaló que para que se concrete este trabajo de señalización faltan “no menos de 30 días”. “Es un cambio importante y significativo que va a beneficiar tremendamente al tránsito, así que tiene que tener su comunicación adecuada”, sostuvo.

Nieva valoró que “hay mucha gente deseosa de saber cuándo se comienza” con el cambio de sentido de las calles. “Hay gente que está en el microcentro y necesita tener como vía de escape la Crisóstomo Álvarez, que es la primera que sube teniendo en cuenta que la 24 de Septiembre baja. Aún así tenemos que pedirles un poco de paciencia; que sepan que el plan está y se está poniendo en práctica, que vienen otras cosas por detrás”, aseveró.

El encargado de Movilidad Urbana realizó un balance de la primera etapa del PIMU, sobre la colocación de carriles exclusivos para colectivos, y aseguró que “está funcionando bastante bien”. “En líneas generales, la gente lo está acatando, salvo casos puntuales. Pero para los que no lo están cumpliendo y dejan su vehículo mal estacionado, saben que ahí se producen las infracciones”, resaltó Nieva.

Acerca de las multas, el funcionario contabilizó unas 7.000 por mes, aunque no distinguió entre las de tránsito comunes -cruzar semáforos en rojo, pasar los límites de velocidad, no uso de casco- de las de obstrucción de los carriles exclusivos. “Aún así, vemos que la gente de a poco se va acostumbrando, sabiendo que hay que priorizar el servicio público de transporte en detrimento de un vehículo particular”, admitió. Y reflexionó: “La responsabilidad social, como funcionario, es decir cuál es la ciudad que queremos a futuro, estemos o no en función. Queremos dejar plasmado para que esto sea la continuidad de quien llegue con dos conceptos fundamentales: el de movilidad y el de accesibilidad”.

Asimismo, Nieva se refirió a los pliegos de los colectivos y dijo que “todas las concesiones están vencidas y se manejan con un instrumento del intendente anterior (Germán Alfaro) que les dio un permiso precario para circular”. “En base a eso, estamos trabajando con el departamento jurídico en el estudio de los pliegos para modificar esta situación”, cerró.