“Mi hijo está despierto, era lo que más deseaba“, dijo la mamá del monterizo agredido salvajemente

Juan Carlos "Pipo" Nieto, el joven monterizo que fue agredido salvajamente el jueves de la semana pasada en la vereda de su vivienda en en el barrio Aeroclub, evoluciona de manera lenta y pausada a los tratamientos médicos aplicados por los profesionales del hospital Padilla de la Capital tucumana.

"Ayer lo extubaron a mi hijo, gracias a Dios y a los trabajos médicos", dijo Mirta en dialogo con MONTERIZOS. "Él continúa en terapia pero ahora ya se despertó", comentó, al mismo tiempo mostró preocupación por cómo quedará su hijo de aquí en adelante.

"Estoy a la par de él acá en el hospital, como mamá no me puedo mover del lado de él mientras este así". "Si bien es cierto yo no puedo ingresar a la UCI, estoy acá sentada en el hospital".

Contreras explicó a este medio los momentos después de la cobarde agresión. "Ni bien cayó al piso producto de la grave golpiza, mi hijo comenzó a convulsionar y se bronco aspiró", explica, para luego comentar que hizo un paro ya en el hospital Regional Lamadrid y que en ese nosocomio lo intubaron. "Fue trasladado con respirador al Padilla de manera gravisima".

Nieto tiene una malla de titanio en la zona de su cara, debido un accidente de tránsito que tuvo en el 2021. "Todos golpes que recibió ahora le repercutió de nuevo en la cara". "El jamás había tenido convulsiones, está muy medicado con eso y ahora veremos que es lo que sucederá", dice Mirta.

La buena noticia es que la víctima comenzó a comer de a poco desde ayer, donde todavía consume todo licuado. "Lo está tolerando".

En la tarde de hoy, Mirta pudo volver a verlo a su hijo. "Gracias a Dios, continúa evolucionando muy bien".