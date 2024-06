El monterizo Gustavo Ruiz ganó el Martín Fierro Federal con Micumán

El Programa "Micumán" que se emitió primero en Canal 10 y ahora en el Ocho TV, ganó el Martín Fierro Federal en la edición N° 34 de los premios que se realizaron durante el sábado por la noche en Mendoza, y que fueron conducidos por Guillermo Andino y Pamela David.

El monterizo Gustavo Ruíz, es el conductor y recibió anoche de manos de las autoridades de APTRA el premio que todos los trabajadores de la televisión argentina quieren ganar. “Micumán” de la productora Asesores Group, estuvo ternado en Interés General junto a “Para todo” de Canal 7, Mendoza, y El Bar, Canal 10 de Córdoba.

“Fue mágico, fue muy sorpresivo para mí, porque no me esperaba, si bien siempre creiamos con el equipo en querer ganar un Martín Fierro, pero no lo esperábamos”, dice Gustavo a MONTERIZOS. “No sabía si estaba en un sueño, si estaba despierto, si estaba dormido, necesitaba que alguien me diga esto es verdad”, explica.

De veterinario al teatro, y de vivir en un motorhome a la televisión

Gustavo se fue de adolescente de Monteros a estudiar veterinaria en Corrientes, ya que la carrera no estaba disponible en Tucumán en ese tiempo, cuando se recibió de médico veterinario emigró a Buenos Aires para continuar con posgrados en su carrera, pero fue donde vino un click, conoció el teatro, su mundo y sin dudarlo fue por sueño.

“Hice teatro en Buenos Aires, y ahí tras la pandemia me llegó el momento de viajar y vivir en un motor home “La Gurú nómade”, como la llamó, porque quería vivir viajando y así fue. Levantó sus cosas, menos sus tres gatas que quedaron al cuidado de una amiga en la “Ciudad de la Furia”.

Esos viajes y esa vida nómade fue el inicio para llegar a “Micumán” y al Martín Fierro Federal. “Durante un año y medio o dos viví viajando, por el sur del país y hacía contenidos para el instagram.com/lagurunomada_ y comencé a mostrar y a brindar informaciones turísticas del lugar que visitaba, que es lo que se podía hacer y así empezó a crecer la comunidad”, detalla.

Pero todo lo que estaba funcionando se detuvo por un instante y otra vez vinculado a su amor por los animales. Ocurre que sus tres gatas estaban por quedar sin vivienda. Su amiga, la que cuidaba de ellas se iba a vivir a España. El médico veterinario regresó a Buenos Aíres, se llevó las gatas, pero el problema radicó en que tanto ellas como él no se adaptaron a los viajes juntos. “Vivieron toda la vida en un departamento y se vieron en un motorhome viajando de un día para el otro”. Ese momento le generó otro click y mirar al Norte, fue pensar en otro destino.

Ya en Tucumán, se encontró con Roxana Sella quien descubrió sus videos de La Guru Nómada y le propuso realizar un programa de similares características, es decir lo que se veia en Instagram pero solamente de Tucumán y en televisión. “Ahí fue que dije, voy a estar en mí provincia, mis gatas van a estar acá y voy a poder continuar viajando, así que le dije sin dudar que sí”, manifiesta.

“Ahí empezó todo, yo nunca hice televisión todo lo que hago es redes sociales, entonces cargamos con camarógrafos y con Lorena Perez, la productora, del cual me hice muy amigo, y con todos los chicos la pasamos bombas en cada salida a ver los lugares fascinantes de Tucumán”.

“Visualizar Tucumán, crearlo, pensarlo y dejar en manos del universo o de Dios, en lo que creas, y ahí se van a materializar las cosa”. “Es así como lo hicimos al programa, con mucho disfrute, mucho amor".

“Más allá del compromiso de la disciplina de la responsabilidad el disfrute tiene que estar como prioridad más o menos la historia y así es como salió adelante y como llegamos a este Martín Fierro”, cierra.

Talento local: Tres Martín Fierro Federal para Monteros

Gustavo es el segundo monterizo en ser nominados y alcanzar la preciada estatuilla. En dos ediciones previas otro monterizo se llevó él galardón: Juan Manuel Albornoz, oriundo del barrio Ñuñorco de la ciudad, ganó en dos ternas vinculadas a radio.

Una fue en la ceremonia del 2002, por el programa radial Revival de Radio Universidad Tucumán, en rubro Música Pop, Moderna y Jazz. Y el segundo Martín Fierro que levantó Albornoz, fue en 2022, en rubro Informativo y Documental, con el programa Voces de Radio, transmitido por LV12 en 2020, en el marco de los 100 años de la radiodifusión argentina.