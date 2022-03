Martín Fierro 2022: Tucumán se trajo una estatuilla de la mano de un monterizo

El sábado en la noche se vivió una nueva edición de los premios Martín Fierro Federales en radio y TV en Catamarca. Tucumán solo contaba con dos nominaciones: en rubro Informativo y Documental. Y obtuvo una de las estatuillas con éste último rubro con el programa Voces de Radio, transmitido por LV12 en 2020, en el marco de los 100 años de la Radiodifusión argentina.

"Si bien es raro el rubro Documental en radio hay que investigar, investigar bien a fondo para saber qué es lo que pasó en la historia que tenemos" expresó el monterizo, Juan Manuel Albornoz al momento de recibir su segunda estatuilla en la historia de entrega de éste galardón. Su mensaje apuntó a motivar en los amantes del periodismo y la comunicación al espacio de investigación; recurrir a las fuentes, escritas y orales como caminos para reconstruir la historia. Un mensaje que ya había adelantado a MONTERIZOS cuando fue entrevistado por la nominación.

Voces de Radio, además fue declarado en el mismos año de su difusión, de interés cultural por el Ente de Cultura de Tucumán. El programa conducido por Christian Carrizo y Juan Manuel Albornoz por Radio Independencia significa un gran aporte a la cultura tucumana, para conocer y reconocer como ese medio de comunicación marcó la vida de la población en lo informativo, formativo y formas de entretenerse, por generaciones, para los tucumanos.

¿Qué hace un sonidista investigando la historia y hasta dónde llegará?

Juan Manuel Albornoz, quién actualmente trabaja en Radio Universidad, es un lector apasionado desde niño y un amante de las bandas sonoras de películas, la radio fue el espacio dónde supo canalizar y combinar esos dos gustos. En Voces de Radio, pudo compartir con la audiencia tucumana fragmentos de una extensa investigación que inició allá por el 2013 sobre la historia de la radio en Tucumán, "con dos años que detuvo la pandemia" aclara.

Siendo sonidista ¿Por qué la investigación? "Fue una especie de homenaje mío al dejar de trabajar en las AM y un tributo a Plácido Paz, quien es mi mentor radiofónico. Él es quien comenzó a contarme sobre la historia de las radios y él siempre decía: '¿Por qué contamos la historia de las radios porteñas como si nosotros no tuviéramos una?'. Y quería hacer un programa sobre eso. Lo hizo junto con Juan Carlos Golo en el 2005: 'Días de radio'. Salio un solo programa y Plácido enfermo y después falleció. Y creí que después, con todos los audios que él me había dado, tenía que hacer algo. Y comencé la investigación" explicó Albornoz al portal. Además, al momento de recibir el galardón tuvo presente a su hermana, fallecida en 2015 y luego en su red social de Facebook agradeció a quien fue su gran influencia en ésta búsqueda histórica: Plácido Paz, fallecido en 2006.

"Recuerdo que se lo comenté a Manuel Robles, en ése momento él era operador de LV7: 'Siento como que cualquiera podría hacerlo'. Y el negro me contestó: 'Si, pero nadie lo hizo'. Y ahí comenzó todo. En marzo del 2013".

Por último, en la nota realizada por MONTERIZOS, el investigador reveló que si ganaba, sería una gran motivación para terminar de escribir el libro, que surgió de la investigación que lleva adelante y que tantas sorpresas fueran reveladas a través de las voces de los protagonistas radiofónicos tucumanos, como de una profunda investigación documental. Hoy hay una página en blanco que espera al sonidista para ser escrita y llegar "hasta 1986 con la aparición de FMI, la FM de LV12 o 1989, cuando aparece Radio Universidad. Después se complica mucho con las FM ilegales" reflexiona Albornoz, al ser consultado al respecto por el portal, tras la premiación.