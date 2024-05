La Provincia y Gendarmería consolidan lazos para fortalecer la seguridad en la región

En un esfuerzo continuo por mejorar la seguridad en la provincia de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió a autoridades de Gendarmería Nacional con quienes destacó las medidas implementadas para asegurar la tranquilidad y paz de los tucumanos.

Junto al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el Primer Mandatario se reunió con el Jefe de Región IV, comandante mayor Luis María Cané; el 2° jefe de Región, comandante mayor Néstor Galeno; el jefe de la Agrupación 17 (Santiago del Estero), comandante mayor Dulio Poblete y el Jefe de Escuadrón 55, comandante principal Diego Gauna.

"Nosotros no solo trabajamos con la Policía de Tucumán y con la Justicia provincial, sino que también trabajamos con las fuerzas de seguridad nacionales y la Justicia Federal", comenzó diciendo Jaldo en diálogo con la prensa y remarcó: "Hemos logrado armonizar y coordinar un trabajo en materia de seguridad que en muchas provincias por diferentes motivos no se lo ha podido lograr y los resultados no son los mismos".

El Gobernador subrayó el trabajo conjunto que se viene realizando en el marco del Operativo Lapacho con Gendarmería y la Policía Federal. "Hoy las autoridades de Gendarmería vinieron para que profundicemos ese trabajo tanto en la frontera norte de la provincia como así también en el sur de la provincia", explicó el Primer Mandatario y mencionó: "Nosotros tenemos destacamento en Aguilares, en Capitán Cáceres y también el Escuadrón 55 que es el central de Las Talitas, es decir, qué Gendarmería se ha venido posicionando en Tucumán y en ese sentido hemos coordinado tareas en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo".

Si bien Tucumán es una provincia de paso en materia de droga, alguna droga queda en Tucumán, y por eso tenemos que coordinar acciones entre las fuerzas provinciales y las fuerzas nacionales", subrayó.

Para concluir, Jaldo remarcó que coincidió con Gendarmería que "es necesario seguir incorporando tecnología y equipamiento para nuestra fuerza. Porque no hay duda que los delitos van mutando, los que delinquen también se van actualizando y van disponiendo elementos que nosotros como Gobierno provincial y nacional debemos darle a nuestra fuerza".

Por su parte, Agüero Gamboa destacó los resultados positivos del Operativo Lapacho y el trabajo realizado por el comando Región IV en toda la zona. "Estamos trabajando en equipo y apoyándolos a ellos y ellos apoyando a nosotros, tanto en infraestructura como en recursos humanos", dijo y añadió: "Hay un trabajo mancomunado importante que se viene sosteniendo en el tiempo, más allá de los cambios que se produjeron en Gendarmería".

En esa línea, el ministro recordó la reunión en Buenos Aires que mantuvo con el director y el subdirector de Gendarmería Nacional para profundizar esta temática y "armar el comando de Región IV que se está construyendo acá en Tucumán, que permitirá colaborar con la seguridad".

Finalmente, el Jefe de Región IV, comandante mayor Luis María Cane, dijo: "Como responsable de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, hemos incautado más de tres toneladas de cocaína en lo que va del año", informó.

Y subrayó el acuerdo con la Provincia para gestionar la continuidad de las obras que se realizan en el nuevo comando de región. "Compartimos la preocupación por el desarrollo de las obras de las cárceles que se están realizando porque tenemos problemas en el alojamiento de los detenidos, cualquiera sea la jurisdicción".

Por otro lado, Cané se refirió a la inauguración del Instituto Gendarme Tripep en la ex escuela de Policía en Capitán Cáceres. "La idea es conformar un centro de formación de gendarmes, ya comenzó la actividad en un grupo reducido de gendarmes que hacen un curso de reentrenamiento. La idea de la conducción superior de la fuerza es incrementar la cantidad de efectivos para formar 150 gendarmes. Se va a conformar el staff con los nuevos movimientos de personal y la idea es que sea un centro educativo en forma permanente que nutra a todos aquellos postulantes que deseen entrar a la fuerza en la zona".