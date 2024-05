Ingrid Wagner, la tucumana ex novia de Cristian Castró, se refirió al nuevo noviazgo del cantante

La artista plástica y empresaria tucumana, Ingrid Wagner, se refirió en las últimas horas sobre la nueva relación de su ex Cristian Castro que volvió con la ex pareja con la que se había separado en una mediática pelea en febrero de este año.

"Él me contó y me pareció muy bien", expresó Ingrid Wagner en una breve entrevista con Gente. "A Cristian lo adoro... Eso no cambia. No se pueden manejar los sentimientos, no tengo nada malo para decir", aclaró.

Luego reiteró cuáles fueron los motivos por los que su relación con Castro no funcionó: "Siempre tuve otras prioridades que fueron mis hijos adolescentes y el riesgo que genera no estar presentes", sostuvo.