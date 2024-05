Cristian Castró volvió con su ex cordobesa: estallaron las redes

A pocos días de confirmar el fin de su relación con la abogada tucumana Ingrid Wagner, hoy el cantante Cristian Castro sorprendió a sus seguidores al mostrar la reconciliación con su ex novia, la cordobeza Mariela Sánchez.

La cordobesa estuvo en pareja con el hijo de Verónica Castro durante un mes y medio a principio de año. “Él tiene celos como cualquier persona y hubo una discusión y yo tomé la decisión de volverme”, había asegurado Mariela en un móvil con Intrusos (América) cuando ambos decidieron separarse.

La vida amorosa de Cristian Castro siempre ha sido objeto de interés público y especulación, con romances breves que mantienen a sus fans y a los medios en constante expectativa sobre el rumbo de su corazón. Con este último acontecimiento, muchos se preguntan si esta vez será diferente para el “Gallito Feliz”.

En Instagram, la respuesta de los seguidores de Cristian Castro ha ido positiva. Muchos han respondido al mensaje del cantante con buenos deseos para que, esta vez, su relación se consolide: " TODO LO MEJOR PARA ESTA HERMOSA PAREJA”; “siempre dicen que dónde hubo fuego cenizas quedan... Siempre que sea lo mejor para ambos”.

Donde no hubo buenos deseos fue en la red social X. Tuiteros reaccionaron con escepticismo a esta nueva oportunidad que se da Cristian Castro y Mariela Sánchez: “Él difícilmente se establecerá con alguien y ella terminará sufriendo por creerle, una más a su lista no se q gana con andar ilusionando a muchas chicas si el mismo sabe q no puede ser fiel”; “la codependecia en todo su esplendor”; “La gente no cambia y menos él. Cuánto tiempo le damos?”, se le en un extenso hilo de comentarios en la red social.

Ahora, tanto los seguidores como los medios estarán atentos a cualquier desarrollo en la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez. ¿Será este el comienzo de una historia de amor duradera o solo otro episodio en la serie de romances del cantante? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, Cristian parece decidido a no dejar escapar a Mariela Sánchez una vez más.