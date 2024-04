El Secretario Adjunto de Camioneros y uno de los triunviros de la CGT, Pablo Moyano, lanzó una advertencia contundente hacia la Administración de Javier Milei: si no se homologa el acuerdo salarial pactado con los empresarios, el país podría verse paralizado el próximo lunes.

Moyano afirmó en una entrevista con C5N que el gremio de Camioneros no dudará en llevar adelante un paro sectorial para defender el aumento del 45% acordado en dos tramos: un 25% en marzo y un 20% en abril. "Si no se confirma el aumento, no se moverá una hoja, una pluma, en todo el país", expresó de manera enérgica.

La falta de homologación de las paritarias no solo afecta a los camioneros, sino a múltiples organizaciones gremiales, generando un clima de malestar y acelerando la posibilidad de medidas de fuerza a lo largo y ancho del país.

Este descontento se agrava con la decisión de la Secretaría de Trabajo, actualmente a cargo de Julio Cordero, lo que podría desencadenar un segundo paro general desde la asunción del presidente Milei.

En este contexto, Pablo Moyano señaló que desde la CGT se está evaluando seriamente la posibilidad de llevar adelante un paro general o una gran marcha en rechazo a las políticas económicas que consideran regresivas y represivas por parte del gobierno de La Libertad Avanza.

La incertidumbre reina entre los jefes gremiales, con posturas divergentes sobre las acciones a tomar. Sin embargo, la determinación de Moyano parece clara: defender los derechos de los trabajadores, incluso si eso significa paralizar el país.