¡Macarena, cuidado que vienen los chanchos! Inusual postal en el B° Omodeo

Un inusual momento vivieron vecinos del B° Omodeo, en la zona de Santa Fe y 25 de Mayo en el oeste de la ciudad. Allí, una vecina, y lectora de MONTERIZOS, captó un sorprendente momento. "No se si enojarme con los dueños o reírme de la situación".

Le gritaba a mi vecina y amiga "¡Macarena, cuidado que vienen los chanchos¡", dijo entre risas. Luego volvió a ponerse seria y se mostró indignada por el hecho. "No se si habrán escapados o alguien los soltó para que vayan a comer desperdicios". En total, eran seis los cerdos que se encontraban sobre calle Santa Fe.

Por último manifestó que esto no habla bien de la sociedad. "Estos animales no son para las ciudades y deben tener un espacio para ellos, no la calle".