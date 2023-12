Comienza hoy en Monteros el Tour 3 de la Liga de Voleibol Argentina

Serán cuatro los encuentros que se disputen, entre ellos el de Monteros Vóley ante San Lorenzo de Almagro. El plantel dirigido por Leonardo Patti entrenó durante la calurosa tarde del miércoles y llevó adelante tareas tácticas con vista al debut del Tour.

“Máxi” Mansilla, uno de los jugadores de la cantera de Monteros Vóley, y que ya viene con tres temporada como titular en el equipo, indicó que el equipo se encuentra bien y muy preparado para afrontar este tour. “El equipo está muy metido en la competencia y estamos entrenando cada día de la mejor manera”, dijo.

Al mismo tiempo invitó a todos los tucumanos a presenciar el Tour 3 en Monteros que tendrá 15 partidos y a todos se podrá ingresar de manera libre y gratuita.

La agenda de partidos para el jueves 14

• 12:00: Once Unidos vs. Boca Juniors

• 15:00: Policial Voley vs. Obras de San Juan

• 19:00: Monteros Vóley vs. San Lorenzo (TyC Sports 2 Vivo)

• 22:00: Ciudad Voley - UPCN (TyC Sports Vivo)