Video: un agente fue grabado mientras recibía una supuesta "coima" en la Capital

En una nueva polémica que sacude al área de Tránsito de la ciudad Capital. El centro de monitoreo de San Miguel de Tucumán, suele estar atentos a accidentes y eventos policiales, pero esta vez se dieron con algo que causó la indigación.

Según fuentes confiables, el inspector habría tomado acciones sin precedentes para apercibir al conductor del vehículo mal estacionado. Aunque no se confirmó oficialmente la infracción en un acta, la actuación del varita dio que hablar.

El director de Tránsito, Fabián Salvatore, confirmó el hecho y agregó que se tomaron las medidas inmediatas. Salvatore solicitó la intervención de la Asesoría Legal y la Fiscalía Municipal para llevar a cabo una exhaustiva investigación sobre la conducta del inspector municipal, así como del presunto infractor al volante.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán decidió emprender un proceso sumario contra el empleado implicado. Si las acusaciones se comprueban de manera fehaciente, el inspector podría enfrentar consecuencias graves, incluso la posibilidad de ser dado de baja de forma definitiva.

“La intendente (Rossana) Chahla ha sido muy clara respecto de la labor de cada uno de los agentes municipales. No se tolerará ningún hecho reñido de la ley. Por eso se actuó en consecuencia para que se indague si hubo una conducta impropia en el accionar municipal”, indicó el funcionario. Salvatore afirmó que el Centro de Monitoreo informó a la repartición a su cargo de forma inmediata acerca de una situación considerada irregular y que merecía una investigación por parte de las autoridades. “Más allá de que se compruebe o no que no hubo un buen accionar por parte del inspector, la ciudadanía debe tener en claro que no debe ofrecer nada al empleado, sino exigir que se confeccione la multa y, de ser el caso, denunciar si algún agente de tránsito le pide algo”, puntualizó el comisario general retirado.