Un tucumano diseñó el casco que usará Gasly en la carrera de F1 en los Emiratos Árabes

Este domingo marcará el cierre de la temporada de Fórmula 1, y desde tierras tucumanas, Raúl Moreno, un destacado diseñador industrial, se ganó un lugar en la escena internacional al ver su creación brillará en la pista de Emiratos Árabes Unidos. Moreno participó en un concurso auspiciado por el principal patrocinador del equipo Alpine, donde su diseño fue elegido para adornar el casco del piloto francés Pierre Gasly durante la última competencia.

"Querían que la gente aporte ideas para el diseño de los cascos que se usarían en esta carrera", compartió ‘Rulo’, como lo conocen en su círculo, orgulloso diseñador industrial devenido en creador de alta velocidad. "Aunque me dedico al comercio, siempre tuve un gusto especial por el diseño, especialmente en el ámbito automovilístico. Soy un fanático de toda la vida". "Esta es la oportunidad. Intentemos y participemos'", agregó destacando que su diseño fue seleccionado entre más de 700 propuestas.

"Primero pasó un filtro donde se seleccionaron los cinco mejores diseños, y luego Gasly fue el encargado de elegir cuál usaría. Según lo que dijo en un video, eligió el mío porque le pareció disruptivo", detalló emocionado Moreno.

El diseñador tucumano confesó sentir una emoción desbordante por ser parte de la máxima categoría del automovilismo. "Todavía no caigo. Formar parte del mundo de la Fórmula 1, que toda la vida estuve viendo, levantándome de madrugada para seguirla, es una locura. Solo hay 20 pilotos a nivel mundial, y que uno de ellos lleve algo que diseñé es un orgullo enorme", reconoció.

Respecto al proceso creativo, ‘Rulo’ compartió que tuvo que seguir ciertas pautas y que el diseño definitivo le llevó entre tres o cuatro días. "Había requisitos como respetar los colores de la empresa, negro y amarillo. Después, dejé volar la imaginación. Se me ocurrió añadir algunos colores brillantes porque la carrera es de noche y querían que el casco resaltara", explicó.

"Me enviaron los vectores para que respetara la ubicación de los patrocinadores. Comencé a jugar y hacer propuestas que no me convencían del todo. Fueron tres o cuatro días intensos hasta que me decidí por este diseño ganador", profundizó el ganador del concurso.

Uno de los elementos más destacados de la creación del tucumano son los motivos árabes presentes en los laterales del casco. "Quise jugar un poco con el mundo árabe, con esos patrones a los costados. El dorado también porque es un color que usan mucho en ese lugar", comentó el joven tucumano.,

Finalmente, Moreno expresó su anticipación por recibir su premio. "Aunque no tiene un valor económico, me enviarán el casco firmado por él. Espero que llegue pronto y que lo tenga, porque para mí significa muchísimo", concluyó con emoción.