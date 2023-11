Desde el Gobierno Provincial afirman que "la mortandad de peces no se debe a contaminación"

El secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro, se refirió esta mañana en contacto con los medios locales y nacionales a la mortandad de peces registrada cerca de la desembocadura del embalse de Río Hondo, en Santiago del Estero: “la Provincia está trabajando con la Secretaría de la Producción y la Subsecretaría de Medio Ambiente, en forma mancomunada, para tratar de dilucidar qué es lo que está pasando en la desembocadura del Río Salí en el dique de Las Termas del Río Hondo”.

“Se han llevado a cabo trabajos de recorrido muy importantes desde el día domingo 12, el lunes 13 y el martes 14 de noviembre. Se tomaron muestras, se hizo interconsulta con la Fundación Miguel Lillo y se obtuvieron algunos tipos de análisis a partir de la toma de muestras”, manifestó.

Tenemos en claro que la mortandad de esos peces no se debe a contaminación sino de un fenómeno climático. Hasta el momento se cree que es la falta de oxígeno por la escasa cantidad de agua que tiene el río y por la gran cantidad de peces que suben a desovar”, y amplió: “el cambio climático ha producido un calentamiento del agua”.

También detalló que “los ingenios de la zona prácticamente no están moliendo. Los cinco ingenios que vierten el agua al Río Salí no están moliendo. El Trinidad, el Corona, el Concepción y el Florida no están moliendo. El único que les quedaba era el ingenio Leales, que va por el Arroyo Mixta, pero su desembocadura no coincide con la mortandad de peces”.

Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván, detalló que “Tucumán trabaja junto a la Fundación Miguel Lillo para dilucidar” la causa de la mortandad de peces y se programó para la semana que viene una reunión con los equipos técnicos de Santiago del Estero.

En ese sentido, explicó: “Hemos trabajado con Santiago del Estero durante los últimos 12 años de un modo intachable, con honestidad intelectual en la temática. Ayer hemos navegado el embalse de Río Hondo y está muy bien, no tiene ningún problema de la falta de oxígeno en el agua (anoxia)”. +

El fenómeno, indicó el especialista, se produjo “dentro del río Salí y se puede decir que es multicausal”. Por ello, la Provincia también sumó a la Universidad de La Plata para investigaciones en el seguimiento de algas y cianobacterias.

Estamos buscando la verdad de todo esto. Pero sí hay que tener claro, y lo tiene claro también Santiago del Estero, que (la muerte de los peces) no fue a causa de la vinaza”, aseguró el secretario.

En esa línea, Montalván detalló: “Estamos tomando muestras, tenemos un sistema de monitoreo permanente y se sigue analizando; la respuesta va a salir desde los análisis de calidad de agua y de los biológicos, que ya realizó el Lillo, y hasta acá no hay una causa de intoxicación, no hay ninguna causa que pudiera decir que fue vinaza”.

Con respecto a las denuncias, el secretario sostuvo que “hay que analizarlas una por una y darles la respuesta técnica que salga de toda la información”, y destacó que “hoy la sociedad debe tener una participación activa en todos estos temas”.