El gabinete, entre “celos”, sorpresas y sobrevivientes

En su discurso de asunción, el gobernador, Osvaldo Jaldo, admitió que la conformación de su gabinete había dejado “algunas dudas hacia afuera” y “algunos celos hacia adentro” del peronismo. Pero, más allá de aquellas sensaciones, la designación de los ministros y secretarios del Ejecutivo -con la inclusión de funcionarios técnicos y de dirigentes extrapartidarios- evidenció la reconfiguración del poder político en Tucumán, con el jaldismo ocupando la mayoría de los casilleros, aunque cediendo algunos lugares.

Ayer se confirmaron más nombramientos. Algunos se oficializaron a través de ceremonias protocolares; otros permanecen a la espera de la firma de los decretos de designación.

Con sello bancario

Jaldo y el vicegobernador, Miguel Acevedo, tomaron juramento al abogado José Díaz, quien fue ratificado como interventor de la Caja Popular de Ahorros. Además, Darío Amati asumió como nuevo subinterventor del ente crediticio, rol que venía ocupando el ahora legislador Hugo Ledesma. Así, la CPA permanecerá bajo sello bancario. De hecho, el acto contó con la participación del diputado nacional Carlos Cisneros y de la secretaria general de la Bancaria en Tucumán, Cecilia Sánchez Blas. También estuvo el ex subinterventor de la Caja y actual legislador, Hugo Ledesma.

Del jaldismo

Una dirigente del jaldismo se sumará al organigrama del PE. La ex concejal talitense Melina Morghenstein asumirá como titular de la Secretaría de la Juventud, ahora dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia que conduce el monterizo Regino Amado. La hija del ex intendente de Las Talitas Luis Morghenstein y de la legisladora jaldista Adriana Najar desempeñará el rol que, en un principio, estaba reservado para la ex legisladora Sara Alperovich, quien declinó de este cargo luego de su frustrado arribo a la Secretaría de la Mujer.

Además, en la Dirección de la Juventud estará Florencia Guerra, quien había sido candidata a vicegobernadora de Libres del Sur, acompañando en las boletas al hoy ministro de Desarrollo Social, Federico Masso.

En paralelo, se ratificó a otros funcionarios que aguardan sus designaciones oficiales. En la Dirección del Registro Civil permanecerá Carolina Bidegorry, quien había cumplido con este rol durante todo el manzurismo y la última parte del alperovichismo. El abogado Aldo Madero también continuará como titular de la Dirección de Personas Jurídicas (bajo la línea de la Fiscalía de Estado). Y en la Dirección de la Mujer -en la órbita de Desarrollo Social- continuará Florencia Villagra. Esta repartición depende de la Secretaría de la Mujer, donde ya había sido designada Yanina Muñoz, referente de Mumalá y también dirigente del espacio de Masso, quizás el extrapartidario que más lugares ocupa en el nuevo esquema del PE.

De la UCR

José Ricardo Ascárate no es el único radical en el gabinete armado por Jaldo: el ex legislador Raúl Albarracín, quien había roto con JxC antes de las provinciales, también prestó juramento, en su caso, como secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales.

“Celos hacia adentro”

Tal como afirmó Jaldo en su discurso en el Teatro San Martín, hubo designaciones que causaron “celos hacia adentro” de sus filas. Uno de los que sorprendió fue el referente del acople “Frente Provincial”, Armando Cortalezzi.

Pese a su reciente pertenencia al manzurismo, “Cacho” asumió al frente de la Secretaría de Saneamiento, un área que asegura despliegue territorial en los barrios del Gran Tucumán.

Algo similar sucedió con el líder de “La Marea Verde”, Carlos Assán, quien quedó a cargo del Ente de Infraestructura Comunitaria (EIC). Otro nombre que pocos esperaban fue el del ex funcionario alperovichista Juan Luis Pérez, designado secretario de Obras Públicas de la Provincia.

Los “heridos” son quienes acusaron con más fuerza el golpe por los nombramientos. La lista de los que quedaron a la espera de un cargo jerárquico es extensa, e incluye referentes de la Capital, como los ex legisladores Daniel Deiana, Guillermo Gassenbauer y Ramón Santiago Cano, todos “soldados” del tranqueño en la dura puja con el manzurismo de 2021.

En esta nómina también aparecen dirigentes del interior, como el ex concejal de Yerba Buena Alejandro Sagenis y los kirchneristas de Famaillá Jesús Salim (perdió su lugar en Anses por la interna) y Mabel Carrizo (finaliza su mandato en Diputados en diciembre). / La Gaceta