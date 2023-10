Sigue haciendo historia: Messi ganó su octavo balón de oro

El capitán del seleccionado argentino de fútbol y estrella del Inter Miami relegó en la terna final del galardón al noruego Erling Haaland, ganador de la Champions League con el Manchester City, y al galo Kylian Mbappé, ex compañero del PSG.

"Agradecer a la gente que me votó, que me hizo el ganador del premio y compartir con mis compañeros de Selección y eso viene de la mano de lo obtenido con la Argentina y es en representación de todos. Es un regalo del cuerpo técnico, compañeros y de la Argentina", manifestó Messi en el estrado del Théâtre du Châtelet.

“Nunca imaginé haber tenido esta carrera, ni haber conseguido todos mis objetivos en el fútbol. Tuve la suerte de estar en el mejor equipo de la historia, eso hizo que todo fuera más fácil, que ganara muchos títulos y premios individuales. He tenido malos momentos con la Selección, no se me daba, pero nunca bajé los brazos hasta conseguir la Copa América, después el Mundial y eso es fruto de no haberme quedado en el intento. Nunca estuve tanto tiempo de vacaciones, quizá es el momento más difícil después de haberme ido de Europa, de haber elegido el Inter Miami. Estoy muy feliz, quiero agradecerles por el trato, disfrutar de este momento con mi familia y estar más tiempo en Argentina, que es lo que deseo siempre”.

“Me sorprendió mucho el tema del Mundial, las ganas que tenía la gente de que fuera campeón del mundo. No me acostumbro a la galas a los premios, con el último (Balón de Oro) me siento más suelto, más tranquilo, disfrutando todo de otra manera. No sé si es mucho o poco lo que me queda, después de la carrera que tuve me queda seguir disfrutando, amando lo que más me gusta hacer, disfrutándolo desde otro lado. Lo vengo diciendo, quiero seguir disfrutando, lo que dé, mientras esté bien físicamente y pueda seguir compitiendo. No puedo decir el número porque no sé lo que puede pasar mañana, pero ojalá sea mucho tiempo. Es lo que sé hacer y lo que más me gusta”.

”Quiero hacer una mención especial para toda la gente que quiso que sea campeón del mundo. Fue muy lino que gente de diferentes nacionalizadas se campeón del mundo. A mi familia, a mi mujer y mus hijos por haber estado en los peores momentos y por haberme ayudado cumplir mis objetivos y mis sueños. Por último quiero hacer una mención a Diego. Creo que no hay mejor lugar que hacerlo en un lugar rodeado de jugadores. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños Diego”.