Sabrina Gómez obtuvo una Medalla de Plata en el Mr Olympia Southamerica

El torneo, que reunió a los mejores atletas de Sudamérica en el escenario, fue una oportunidad para que Sabrina Gómez demostrara su dedicación y determinación en el exigente deporte. A pesar de haber estado a punto de alcanzar la cima, Sabrina no ocultó su emoción y agradecimiento por el apoyo que recibió de su marido, su familia, sus amigos y sus alumnos a lo largo de sus presentaciones.

"Siempre me tendieron una mano y me impidieron caer en este camino. Esta medalla de plata no solo es mía, sino de todos los que creyeron en mí y me alentaron", dijo Sabrina, visiblemente emocionada tras su logro.

La competidora también expresó sus ganas de seguir avanzando en su carrera. Aunque estuvo muy cerca de conquistar el primer lugar en el Mr. Olympia Sudamérica, Sabrina no se conforma con el segundo puesto y tiene sus ojos puestos en obtener la codiciada tarjeta Procar en futuros torneos.

"Hoy dimos un paso gigante hacia el podio, pero esto no se detiene aquí. Continuaré trabajando duro para alcanzar ese primer lugar que tanto anhelo", aseguró Sabrina.

La monteriza promete seguir esforzándose y persiguiendo sus sueños para llegar al mas alto nivel en esta dura y exigente discplina.