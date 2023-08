Educación: "El paro va a tener consecuencias, va tener sus sanciones y va tener sus descuentos"

“Este paro lamentablemente es un paro totalmente ilegal que va a tener consecuencias, va a tener sus sanciones, va a tener su descuento, como les fue advertido”, señaló Vargas Aignasse, en LG Play. En efecto, como sostuvo la ministra, circuló un comunicado donde se les advertía a los docentes la posibilidad de recibir sanciones, y de que se les descontara el día, algo que no frenó la convocatoria, a la que adhirieron las entidades que conforman el Frente Amplio Docente (Atep, Sadop y UDT), y también los docentes autoconvocados.

“El dictado (de la conciliación obligatoria) se hace en el marco de una ley que lo establece; como su nombre lo indica, es una conciliación de carácter obligatorio, no es una conciliación donde la entidad gremial o nosotros decidimos acatar o no acatar, hay una ley nacional”, explicó Vargas Aignasse. Y remarcó que esa misma ley es la que prevé sanciones a los docentes que no la acaten.

“Nos preocupa que no acaten la ley, que la conducción de ATEP equivoque al docente llevándolo a la calle, incumpliendo una ley”, subrayó la ministra, que aceptó que los docentes tienen el derecho a huelga, pero aclaró que “todos los derechos tienen un límite en la misma normativa que prevé una herramienta legal, que no busca otra cosa que poder continuar el diálogo sin tener una medida de fuerza que perturbe esta posibilidad de negociación”, en relación a la conciliación obligatoria.

También rechazó los argumentos esgrimidos por dirigentes de ATEP, que aseguraron que no fueron notificados debidamente de la conciliación. “Fue notificada de manera fehaciente. La notificación funciona de la misma manera que una notificación judicial: fue el oficial notificador, dejó fijada la cédula. Esto es indiscutible desde el punto de vista legal; se ha dictado la conciliación, han sido notificados”, detalló Vargas Aignasse, aunque admitió que la notificación no fue recibida por el gremio docente encabezado por Hugo Brito. “Justo hicieron una desinfección”, explicó.

La ministra indicó que hay otros gremios que sí han acatado la conciliación; “con ellos vamos a estar sentados mañana a las 10 de la mañana en la audiencia que ha sido convocada”, puntualizó, aclarando que no sabe si los representantes del Frente Amplio Docente se presentarán.

“Creemos que esta medida de fuerza no es necesaria. Los docentes están en una situación en la cual se van a perjudicar, porque los descuentos no son una voluntad discrecional, son una sanción que está establecida por ley. Además, también se va a girar el expediente con respecto a las entidades gremiales al Ministerio de Trabajo de la Nación, para que tome las decisiones que tenga que tomar con respecto a las personerías gremiales”, agregó.

Vargas Aignasse detalló que la propuesta del Gobierno de la Provincia a los gremios fue de un aumento de 40% para el próximo trimestre, distribuido de la siguiente manera: 20% en agosto, 10% en septiembre, y 10% en octubre.

“Esta propuesta, con algunos otros ítems que vienen a sumar la boleta del docente, pone al salario del docente a la par del índice de inflación de octubre, que se prevé va a ser del 92%. La razonabilidad de la propuesta está dada en que tratamos de buscar que el salario no pierda poder adquisitivo frente al proceso inflacionario que tenemos, consideramos que es una propuesta es altamente razonable”, argumentó la ministra.

Sin embargo, manifestó que la respuesta de ATEP no fue razonable. “Nos están pidiendo que les demos un incremento en el básico del 148% para tres meses. Cuando la otra parte pide este incremento, ¿cuál es la posibilidad de negociación que uno puede tener? Nosotros tenemos la obligación desde el Ministerio de Economía del manejo prudente de las cuentas públicas”, apuntaló la funcionaria provincial.

“Cuando nos hicieron ese planteo, no tuvimos otra posibilidad que traer sus planteos a un terreno de realidad, en el cual podamos negociar, y eso es simplemente lo que les pedimos: que los pedidos sean razonables, para que podamos hacer el mayor esfuerzo, como siempre lo hacemos. Hace años que negociamos con el sector docente, y jamás hemos tenido esta forma de intolerancia en la toma de decisiones”, cuestionó Vargas Aignasse.

“El Gobierno de la Provincia no tuvo un espíritu de confrontación con el docente, no lo tiene y no lo va a tener. Nosotros estamos con una instancia de paritarias abiertas, que acaba de dar inicio, y la voluntad que tenemos, y la predisposición, es absolutamente abierta a dialogar, y a poder intentar, dentro del marco de razonabilidad, atender los reclamos que tienen. Nuestro anhelo es seguir dialogando, y llegar a un entendimiento con ellos, son nuestros docentes, y no vamos a soltarles la mano”, finalizó Vargas Aignasse. (La Gaceta)