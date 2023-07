Liga Pirata: Los Delegados quieren terminar el convenio de ligas y jugar el fin de semana

Los equipos de la Liga Pirata encendieron las alarmas y pegaron el grito en el cielo, cuando ayer durante la reunión semanal se deslizó la posibilidad de suspender los partidos programados para este fin de semana, porque una de las Ligas, que suscribieron un convenio, juegan sus finales.

MONTERIZOS, habló con Maximiliano Sale (B° Modelo), Omar Paez (San Carlos), Maximiliano Sierra Saba (Ibatín) y Jesús Romano (Expreso FC), delegados de distintos equipos para saber los detalles de lo hablado en la reunión de la Liga Pirata, que fue presidida por Richard Brea.

"La mayoría de los delegados de la Liga, a tener en cuenta que somos 50 equipos, está de acuerdo que se finalice el acuerdo con todas las otras ligas", dijo tajante Sierra Saba. "Hay otras tres o cuatro ligas más en Monteros, y no tienen más de diez equipos, entonces en dos meses ya tienen una final y nosotros debemos parar para que puedan jugar ellos", explicó, y deslizó que la Liga Pirata tiene otro nivel. "No queremos desprestigiar a otras ligas, pero nosotros venimos pagando los platos rotos por hechos violentos en otras ligas también".

A su turno, Romano también se mostró a favor de que la Liga se baje del acuerdo con las otras entidades. "No somos la misma gente que juega la Pirata con otras ligas, cuando se suspende una fecha por otras finales, nosotros armamos amistosos, no es que vamos a ver esos partidos", manifestó con dureza. "Queremos que la Liga se abra del convenio por este motivo, la Pirata es la más perjudicada por estas cosas".

Quien también respondió en el mismo tono fue Paez de San Carlos, "Nos oponemos rotundamente a que se pare la fecha de los Cuartos de Final", dijo y agregó, "Anoche con el acuerdo de todos los delegados le pedimos al presidente Richard Brea que no sea suspenda nuestra fecha, y esperamos tener una respuesta favorable".

Por último, Sale de B° Modelo, deslizó que su equipo también votó para que se juegue el fin de semana y además pide que la Liga Pirata salga del famoso convenio, porque no es el ideal para los cincuenta equipos. "Primero está el tema del parate porque se juegan finales, pero también hay otra cuestión referidas a los expulsados de otras ligas, las suspensiones se terminan cayendo por favores políticos y nosotros terminamos aceptando algo que no queremos", subrayó. "Las otras ligas no tienen más de diez equipos y cada dos meses juegan finales y nosotros tenemos que parar en esos días, a eso no lo veo con buenos ojos".

Los cuatros delegados se oponen a parar el fin de semana, pero lo que más desean que es la Fundación Atlética Amateur de Monteros Liga Pirata salga del convenio firmados. "La Liga Pirata se mueva solo y no depende de otras ligas para que vayan a ver la finales", dijeron.

La palabra ahora la tiene la Comisión Directiva, cuyo presidente es Richard Brea, entre hoy y el viernes saldrá una resolución al respecto, informaron los clubes.