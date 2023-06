Ruíz Moreno: "Acompañar no quiere decir tener un cargo o tener algo desde el espacio ganador"

Alrededor de las 22:00 del domingo, cuando la Junta Electoral emitía los primeros resultados para la categoría a intendente, MONTERIZOS se puso en contacto con el candidato Juan Ruíz Moreno para conocer cómo estaba viviendo y el análisis que le merecían esos primeros datos oficiales. En el inicio de la entrevista el candidato por Acción Regional expresó que a partir de los datos brindados por sus fiscales, que todavía se encontraban dentro de las escuelas para el coteo de votos, "tenemos ya resultados que son irreversibles". Moreno felicitó entonces a su contrincante Francisco Serra (h) que aún no se había expresado a los medios como el ganador del día.

El referente de Acción Regional en Monteros detalló que al conocer extraoficialmente los resultados se reunió con su grupo de trabajo "me junté con mis referentes, con mi dirigentes, con mis candidatos concejales; les dije que estamos todos haciendo un trabajo arduo en este día electoral, y que se fueran a descansar, para que estén con su familia, hoy tenemos ya resultados que son irreversibles. Los felicité por el trabajo que hicieron".

Ruíz Moreno también indicó "les dije que seamos respetuosos, y, por supuesto, que hoy termina ya lo electoral. Todos nos sacamos las camiseta de candidato y nos ponemos la de Naciones y la de Monteros".

El concejal utilizó la transmisión de MONTERIZOS en vivo para expresar "quiero aprovechar también para saludar a Panchito (Serra). Que va a ser en nuestro intendente por los próximos cuatro años. Lo que la sociedad dispone, se respeta y hoy tomó la decisión de continuar con la gestión de gobierno".

En referencia a su posición y del partido que representa adelantó "Estaremos desde el lugar que nos toque, y que podamos aportar a una buena gestión. Acá hay que pensar en la gente. Espero que el intendente que llegue pueda empezar a cerrar esta brecha".

En relación a su futuro político el candidato detalló "Hasta el mes de octubre estará asentado en el recinto de calle Colón. Hoy, fundamentalmente deseo estar conmi familia, con mi hijo. En estos meses resigné mucho tiempo con ellos, así que voy a aprovechar mucho estos días para poder compartir con ellos. Después seguiré con con mis empresas y, por supuesto, seguiré caminando Monteros, estando con amigos y vecinos. Nos comprometimos a estar con ellos; un montón de cosas quedaron pendiente".

Moreno definió la campaña como algo bueno "La verdad que fue una una campaña muy buena en lo humano, tuvimos muy buen recibimiento, ese vínculo seguramente no se cortará, se fortalecerá desde la amistad y desde el trabajo.

Por último, al ser consultado sobre sí creé que hay lugar para sus ideas en el ámbito municipal que iniciará su gestión expresó "La compañía desde mi lado va a estar. El tema es ver si hay espacio o no para acompañar. Yo no tengo problema. Lo único que quiero es aportar cosas desde el lugar que nos toque estar, para el beneficio de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Acompañar no quiere decir tener un cargo o tener algo desde el espacio ganador. Sino acompañar desde las ideas y poder aportar cosas que se lleven adelante de la mejor manera en la gestión de gobierno".