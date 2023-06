Lionel Messi confirmó que se va EE.UU: "No vuelvo al Barcelona, iré a Miami"

Lionel Messi dio una entrevista en conjunto a los medios Catalanes de Mundo Deportivo y Sports y confirmó en primera persona su nuevo destino.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", afirmó en una entrevista en Paris, concedida a los medios que cubren diariamente los pormenores del Barcelona FC.

El crack argentino agregó también que había escuchado que el Barcelona tenía que vender jugadores o bajar el sueldo a los mismos. "La verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso".

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", aseguró.

"Tener mi propia decisión y no tener que esperar otra vez y que pudiera llegar a pasar lo mismo que ya pasó. Como te decía, después de haber conseguido todo gracias a Dios y de haber conseguido por último el Mundial, lo que tanto deseaba, quería buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad", manifestó sobre los motivos que a él y a su familia, a elegir la ciudad de Miami.