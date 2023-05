Amparo Carrasco Aráoz comenzó a correr en el Campeonato Tucumano de Karting de Pista

Cubiertas, motores preparados, equipos, olorcito a nafta, aceites, herramientas, trabajo, juegos, diversión, familia y amistad son algunos de los elementos que acompañan a Amparo Carrasco Aráoz desde que nació. Era tan solo una bebé en brazos cuando comenzó a tener contacto con el mundo fierrero. Y aunque actualmente compite, no abandona su espíritu de niña que se divierte y disfruta de las oportunidades que su entorno de familia que comandan su papá Raúl, su mamá Cecilia y las amistades le permite tener, haciendo algunos sacrificios que quizás ni algunos adultos pensarían que sea necesario.

Con tan solo 9 años, y luego de un buen 2022, Amparo ya tiene entre sus logros un subcampeonato en Karting de tierra de Tucumán. Aunque su categoría es la denominada "Escuela", ya resalta por las capacidades que muestra tener y que denotan talento en el manejo en pista. Amparo es la única mujer en todo el campeonato oriunda de un Monteros que ya nos ha dado corredoras de Karting en el pasado, como Flor Paz y Flor Medina.



Para el 2023 los objetivos cambiaron un poco y el circuito pasó a estar pavimentado. Con muchas horas de pruebas libres que ha desarrollado en los últimos años, Amparo comenzó a rodar ahora en el Campeonato Tucumano de Karting de Pista. Continúa en la categoría Escuela, con motores de 110cc, pero ahora las cubiertas son lisas.

Disfruta de las pruebas libres, las clasificaciones, las series y las carreras sin dejar de aprovechar los momentos de descanso para divertirse y jugar con sus compañeros de categoría.

Raúl, su papá, con Amparo con tan solo meses de vida.

Amparo en su Karting en El Timbó.

El domingo 21 se llevó adelante la primer fecha en las instalaciones del Kartódromo El Timbó. Serán 6 en total las instancias a disputarse, luego de que durante 4 años no se desarrollara esta competición.

La lluvia amagó en esa zona de la provincia y no presentó más dificultades a las carreras que comenzaron a desarrollarse a las 9:00h con las pruebas libres.



La Categoría Escuela es de las más convocantes por el gran grupo humano con el que llega cada uno de los competidores y la competidora. Es por eso que no extraña ver a generaciones completas de familiares en los distintos espacios de dispersión y disfrute con los que cuenta el kartódromo.



En esta ocasión logró quedarse con un 4to puesto final, salió 2da en la Serie, que la motiva a hacer los ajustes necesarios para la próxima fecha que Tendrá lugar el día domingo 9 de julio. Desde ¡Monterizos.com.ar le deseamos éxitos!