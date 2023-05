Comienza el Mundial Sub 20: Todos los detalles de la apertura en Santiago del Estero

El Mundial Sub 20 comenzará este sábado 20 de mayo con dos partidos desde las 15: Guatemala-Nueva Zelanda, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y Estados Unidos-Ecuador en el Bicentenario de San Juan. No obstante, la particularidad es que estos se realizarán antes de la apertura oficial del torneo. Conocé el line up, el cronograma, quiénes tocan y dónde ver en vivo la ceremonia inaugural.

Luego de finalizado el duelo entre Guatemala y Nueva Zelanda, el Estadio Madre de Ciudades será testigo de la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo. Alrededor de las 17.15 habrá un show de folklore a cargo de Los Manseros, la banda santiagueña que cantó el himno en el duelo entre la Selección Mayor a cargo de Lionel Scaloni y Curazao, en el amistoso disputado en marzo pasado.

Asimismo, más tarde actuará Malevo, grupo musical argentino que revivió el malambo en el mundo entero gracias a su show moderno y su exitoso paso por American Got Talent en 2016. Mora Godoy hará su presentación para cantar tango. También, en las últimas horas el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Nelson Bravo, confirmó que será Patricia Sosa la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional cuando el seleccionado argentino se enfrente a Uzbekistán.

Ceremonia Inaugural Mundial Sub 20, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

Canales 22 (SD) y 101 de Cablevisión Digital (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro

Para verlo online tenés que acceder a TyC Sports Play haciendo cilc en play.tycsports.com. (TyC Sports)