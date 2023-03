La AFA homenajeó a Messi: El Complejo Habitacional llevará el nombre del crack rosarino

Figuras de la Liga Profesional, del torneo femenino, subcampeones del Mundial 2014 y dirigentes acudieron al predio de Ezeiza en donde se realizó la imposición de nombre al Complejo Habitacional del Predio, que ahora llevará el nombre de "Lionel Andres Messi".

El histórico reconocimiento al crack mundial fue anunciado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia. "Bienvenidos a la casa del campeón del mundo y de todas nuestras selecciones, la casa que le dio identidad al fútbol argentino en todo el mundo, donde hemos logrado que en cualquier lugar haya un argentino jugando al fútbol y representándonos. Hoy es un día muy especial para el fútbol nuestro, para nuestra casa. Creo que es un uno de los días más importantes en lo que es el fútbol, pero por sobre todas las cosas en lo edilicio, en la gestión”, dijo el presidente.

“Hoy sí sabemos, hoy empezamos con el cerramiento interno, con las aberturas internas, tenemos comprado casi todo para poder empezar a cerrar la parte interna del edificio y sin dudas se va a convertir en la nueva casa de nuestras selecciones. Tendrá tres pisos de hotelería, un centro de capacitación y de alto rendimiento con toda la medicina aquí mismo, tendrá amenities, salas de recuperación, un espacio habitacional para 360 personas, y por sobre todas las cosas, como lo decía, será la casa de todas nuestras selecciones”.

Cómo decía Diego, los homenajes en vida. Y Leo piensa lo mismo. Emocionante y eterno reconocimiento a Lionel Andres Messi dentro del Predio de Ezeiza.

❤️ pic.twitter.com/vPmZbBpsvM — Martin Arevalo (@arevalo_martin) March 25, 2023

"No fue fácil reunir a todos los representantes del fútbol argentino. He estado viniendo aquí durante casi 20 años y desde el 1er día he sentido una energía especial que emana de este lugar. Incluso cuando tuve los peores momentos en la Selección", dijo muy emocionado Lionel.

“Hasta en los peores momentos, que los he tenido y muy malos en la Selección, he pasado momentos duros, era entrar acá y olvidarme de todo. Era llegar y sentir felicidad por estar en este lugar y lo sigo sientiendo. Por eso hoy me siento muy feliz de que después de tanto tiempo esto vaya a llevar mi nombre”, manifestó

"Hoy me siento muy feliz de compartir esta alegría con ustedes. Soy la persona que piensa que el reconocimiento se tiene que hacer en vida y este reconocimiento es muy especial por todo lo que vivie en este predio".