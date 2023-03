Video: Romina eliminada de la Casa de Gran Hermano, y se viene la gran final

La Casa de Gran Hermano vive horas decisivas y anoche sumó un nuevo expulsado. Esta vez fue Romina, quien recibió el 57,69% de los votos, contra los 42,31% de Nacho, su competidor en placa.

Antes de salir, la exdiputada agarró a Caramelo, el perrito que ya había anunciado que iba a adoptar.

“No lo puedo creer Santi. No me lo esperaba. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Ay qué lindo, no me lo puedo creer. Qué lindo. Sentía que podía pasar cualquier cosa. Estoy contenta, muchas gracias. Es una locura Santi”, expresó entre gritos la modelo, quien a su vez consiguió sólo el 11,37%

“Los quiero mucho, disfruten esta semana. ¿Me lo llevo a Caramelo, no?”, preguntó la exdiputada, a lo que su compañera le dijo que sí.

“Mañana van a entrar tres integrantes de la casa. No van a entrar a jugar, van a entrar a hacer campaña para los tres participantes que quedan”, contó Santiago del Moro antes de abrir el comunicado rojo. Y luego dio los nombres de los ingresantes, que eran los tres primeros eliminados: Holder, Martina y Mora.