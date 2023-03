La Jefa de Prensa del Club San Martín denunció por maltrato a periodistas

"Me negué mucho tiempo a hacer esto porque no soy ese tipo de personas. Es más, los que bien me conocen saben que odio la exposición y que mi trabajo es tras bambalinas. Hoy me veo en la obligación de hacer pública es una de las tantas de situaciones de violencia y maltrato que vivo cotidianamente como dirigente, jefa de prensa del club de San Martín y sobre todas las cosas por ser mujer".

Así comienza el fuerte descargo de Sofía Ladrón de Guevara, la jefa de prensa de San Martín, luego de denunciar los lamentables hechos de violencia machista que viene sufriendo desde hace rato por parte de periodistas deportivos "con 20 o 30 años de profesión, pero ni uno de respeto".

"Creo no merecer seguir bancando esto; porque fue de manera pública, en un ámbito de trabajo y expuesta a muchos colegas que no tienen por qué presenciar tampoco estas situaciones y a quienes les pido verdaderamente disculpas. En la obligación porque atacaron no solamente a mí sino también a los chicos que conforman en equipo de prensa y la hacen de corazón sin tener ninguna obligación con nadie", indicó Sofía.

"En el partido que se disputada en Ciudadela recibí el maltrato de un periodista quien vino a ningunearme, y posteriormente al equipo, por no recibir un vaso de gaseosa a tiempo. A tratarme de que no hacemos nada, que yo no puedo ser nadie ni estar en el lugar en el que estoy si no lo conozco a él (discurso que recibí más de una persona del medio) queriendo insultar a los chicos que hacen su trabajo por no darle comida, mintiendo y acusando de cosas que con pruebas fueron negadas, abusando de la privacidad y usando palabras violentas", añadió.

"Hoy me atrevo a romper mi coraza por cansancio porque estoy convencida que no merezco pasar por un maltrato más, porque no tengo por qué pasar situaciones de abuso verbal por personas que siempre levantan un discurso de 20, 30 años años de profesión en Tucumán, pero ni UNO de respeto. Soy una convencida de que todo lo que hago es siempre a pulmón, poniéndole la mejor, tratando siempre de mejorar, escuchando al que necesite, tropezando y aprendiendo de los errores, pero nunca queriendo pisar a nadie", remarcó.

"Nuevamente pidó perdón a todos los que tuvieron que pasar por esa situación, a los chicos de prensa que día a día me ayudan a llevar esto adelante y a los que me sostienen la espalda. Ojalá el periodismo vuelva a ser ese lugar donde la libre expresión y la solidaridad sea el puntapié inicial", concluyó Sofía a través de sus redes sociales, sin dar nombres en una primera instancia, pero pasadas las horas y ante el repudio generalizado, indicó quién fue.

"Inconscientemente aún pienso en resguardar a las personas sin acusarlos con identidad, pero me hicieron entender que no lo merecen. En ESTA OCASIÓN fue el “señor” Fabián Domínguez del programa Linea de 3, canal CCC", denunció Sofía Ladrón de Guevara. (Contexto)